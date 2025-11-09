女星富婆包養13年！中國「最強軟飯男」李春平驟逝 雙姝曝光搶破兆遺產

傳奇富豪李春平近日驚傳離世，破兆遺產爭奪再起。圖／取自東方IC

曾因繼承美國女富豪鉅額遺產而轟動一時的傳奇人物李春平近日驚傳過世，享年76歲，引發社會高度關注。這位被譽為「百年慈善第一人」的富豪，生前坐擁高達268億元（折合台幣約為1兆2千多萬元）資產，如今他離世的消息一出，圍繞其巨額遺產的爭奪風波隨即浮上檯面。

根據陸媒報導，李春平死訊曝光後，一名自稱其「未婚妻」的女子率先現身，並在網上公開一張與李春平及其兒子的一家三口合照，揭開豪門遺產爭奪戰的序幕。不久，網路歌手韓鎧伊也發表影片，首度承認自己正是李春平10歲兒子的生母。

韓鎧伊在影片中情緒激動表示，兒子在一次突發事件後與父親失聯，至今生死未卜。「他被帶走後，生死下落成謎。」她哽咽說道，並透露聽聞李春平去世消息後情緒幾乎崩潰。為證明身份，她公開了一張罕見的家庭合影，照片中嬰兒與李春平的神似程度引發網友熱議。她已委託律師介入，要求依法處理遺產繼承問題，強調若李春平確實過世，兒子依法應享有繼承權。

據悉，早在2016年，當李春平健康惡化時，便與韓鎧伊簽署過一份財產協議，明確託付她照顧兒子並代為管理財產，直至孩子成年後由其繼承。協議由律師見證，具法律效力。然而不久後，李春平便被帶走，韓鎧伊自此再無消息，也未接獲任何官方死訊。

李春平之所以終身未婚，據稱與他繼承遺產的條件有關，一是不得公開美國富婆的姓名，二是不得結婚，但可擁有子女。圖／取自東方IC

李春平一生充滿戲劇性，出身北京普通家庭的他，早年赴美工作，「照顧」一位美國富婆長達13年，最後在1990年繼承其268億元遺產。回國後，他過著極盡奢華的生活，擁有多輛勞斯萊斯，並熱心慈善，捐資助學無數，被譽為「中國慈善富豪」。

而晚年他的命運急轉直下，據傳因健康惡化及失智，生活逐漸被他人掌控，甚至與外界斷聯。2017年他最後一次公開露面時，神情呆滯、目光空洞，被外界形容為「慈善巨富的悲涼終章」。

更令人唏噓的是，李春平之所以終身未婚，據稱與他當年繼承遺產時的條件有關，他早年受訪時曾透露，美國老太在臨終前立下兩個條件，「一是不得公開她的姓名，二是不得結婚，但可擁有子女」，因此他終生未娶。

外界對這位「神秘美國富婆」身份眾說紛紜，有人猜測是好萊塢巨星凱瑟琳赫本（Katharine Hepburn）或卓別林的前妻寶蓮高黛（Paulette Goddard），但時間與財富規模皆難以對上；也有網友懷疑，李春平的「繼承傳奇」或為虛構，他真正的財富來源可能與非法文物交易有關。

隨著「未婚妻」與「兒子生母」的相繼現身，這場圍繞268億遺產的豪門羅生門再度引爆輿論，外界關注焦點也轉向「李春平究竟是否真的離世？誰又將最終繼承這筆驚人財富？」真相或許仍待時間揭曉。



