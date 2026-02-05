女星對戲到一半落跑！卞慶華被嫌「嘴巴有大便味」慘退貨

卞慶華曾因為口臭沒選上角色。（圖／翻攝自卞慶華臉書）





男星卞慶華日前上談話性節目分享，曾經因為「口臭」的問題，而遭到劇組退貨的慘痛經驗，當時試鏡對戲的還是一名線上女演員，對方直呼他「嘴巴有大便味！」讓現場尷尬不已。

卞慶華說早期剛出道時去試鏡，要與一名線上女演員對戲，發現對方不斷皺眉、頻頻露出不耐煩的表情，最後更中斷演出跑去跟製片抱怨，他困惑想說：「我想說演藝圈都是這樣子，對新人都會比較排斥、看不起！」事後製片才說出真相，原來是女星控訴他：「嘴巴有大便味！」最終也沒有入選。

卞慶華表示，口臭的問題是從國中開始的，他年輕時牙齒排列不整齊，愛吃宵夜又不喜歡喝水：「口氣味道就比較重！」甚至沒有察覺口臭；後來矯正牙齒進入演藝圈，4、5年前拍了一部戲，在宣傳時與粉絲互動時，發現自己開始很疲憊是口中會有酸苦味道：「超不好意思的。」



