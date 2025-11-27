女星年初檢查正常年底卻變乳癌 自曝乳癌無法完全治好！醫揭2種乳癌長超快

在經典韓劇《順風婦產科》中飾演美月媽媽的58歲女星朴美善，今年2月無預警暫停活動，時隔半年才證實罹患乳癌。近日她在劉在錫節目中首度露面，坦言8次化療中，竟有4次併發肺炎，身心俱疲，更表示已做好「無法完全康復、與癌共存」的心理準備，令粉絲心疼不已。

年初正常年底就發現乳癌！動刀才知癌細胞已轉移

朴美善在節目中透露，能早期發現乳癌，全靠「定期健檢」。她去年2月才做過乳房超音波，當時報告一切正常，年底原本想跳過乳房檢查，幸好還是有做，才揪出乳房異狀。敬業的她，一心只想著趕快開刀、拍戲，甚至選擇去年年底「平安夜」進行手術。

沒想到，病況不如預期樂觀。朴美善表示，第一次開刀時，才發現癌細胞已轉移到淋巴結，這也意味著後續需要接受更漫長且辛苦的治療。

8次化療4度併發肺炎！醫：化療能做完就有希望

朴美善說，在8次化療過程中，就有4次因免疫力大幅下降而併發肺炎，苦不堪言。她自曝「我罹患的乳癌是沒辦法完全治好的。就是接受它（癌症），如果又出現，那就再去治療。我是以這種心態活著的。」

雖然朴美善對自己的情況看起來不太樂觀，不過嘉義大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師李思錦卻從中看到了正向訊息，她直言：「能做完8次化療，就代表她身體狀況還不差！」

李思錦醫師解釋，化療的副作用極大，臨床上很多病人根本撐不完療程，「有些人可能一次感染就沒有下一次了。」朴美善能在4度感染後，仍堅持完成所有化療，顯示她的體力與意志力都相當不錯，也顯示了病情並非想像中那麼悲觀。

醫：病人失望 可能與預期落差太大

對於朴美善自曝「乳癌是無法完全治好的那種，做好與癌共存的準備」，李思錦醫師推斷，這可能與她「預期的落差」有關。

或許朴美善和她的醫師起初都認為腫瘤很小，應屬第一期，開刀即可，沒想到術中發現淋巴轉移，必須追加化療、放療，甚至標靶或荷爾蒙治療，漫長的療程與掉髮等副作用，對需要維持形象的藝人來說，心理衝擊自然相當巨大。

都有定期檢查為何還會罹癌？醫點名2種乳癌長得快

明明去年健檢才正常，為何今年就發現乳癌，而且還不是第一期？李思錦醫師解釋，這不代表先前檢查有誤診，而是部分乳癌的生長速度非常驚人。她特別點名兩種進展快速的乳癌：「三陰性乳癌」與「HER2陽性（HER2-positive）」乳癌。

這兩類乳癌比較容易在短短一、兩年的健檢空窗期內，就從無到有、迅速長大。另外，朴美善去年初做的是乳房超音波，這檢查對年輕女性乳房織密組織較有效，但是超音波可能較不易看到早期的癌前病變，特別是鈣化的表徵。

先進行「引導性化療」大幅提高乳癌治療效果

李思錦醫師進一步說明，針對這兩種類型，現今的治療趨勢已和過去不同。除非病人拒絕化療，否則標準做法常是「先進行引導性化學治療（術前輔助治療），再開刀」。這樣做的好處是能先將腫瘤縮小，並觀察癌細胞對藥物的反應，再決定後續的手術與治療方案。

而朴美善是先開刀，也間接推斷她的乳癌類型，可能並非這兩種最棘手的形態。

不過李思錦醫師也強調，乳癌的治療日新月異，只要不是拖到末期才處理，即便是較棘手的類型，現在都有很好的藥物可以對應，預後通常都相當不錯。

◎ 圖片來源／翻攝自유 퀴즈 온 더 튜브 YT．朴美善IG

◎ 諮詢專家／李思錦醫師

