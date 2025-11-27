女星憶昔遇棚屋大火「液化石油氣狂爆炸」全家打包逃難

樂瞳回憶遇過棚屋大火，祈願宏福苑居民平安。（圖／中新社、新華社）

香港宏福苑26日發生大火，包含鄰近共7棟高樓陷入火海，根據當地最新數據，目前已造成至少55死、72傷，引發國際關注。許多名人從昨天晚上，就開始幫忙轉發救援資訊，香港女星樂瞳27日則分享過去遇火災的經驗，祈求一切平安。

樂瞳（本名：龔茜彤）27日發文回憶，透露小時候住在大澳地區，曾經歷過棚屋（大澳特有建築）大火，當時她年僅10歲左右，住家後方就是棚戶區，半夜突然起火，液化石油氣還瘋狂爆炸，整個天都炸得火花四濺，「媽媽拎著一箱貴重物品和證件，我們一家人就趕緊逃難到親戚家」。

樂瞳記得，「一路上聽著爆炸聲，腦子一片空白，心裡特別擔心附近的老街坊們到底有沒有安全撤離，還想著要是房子燒沒了怎麼辦」，最後在街坊和消防員協力下，大火才被撲滅，不少老人得以脫險，所幸幾乎未造成傷亡，因此她喊話祈福：「希望宏福苑能救出更多倖存居民，傷者早日康復，逝者安息，感謝消防員，祈禱平安。」

此外，學霸港姐麥明詩今年3月升格新手媽媽，雖然她不住在大火的災情區，但看見網友在社群發文表示，樂意幫忙照顧受災戶的孩子，她也主動留言：「我住九龍區，但是家中可以幫忙照顧1-2位嬰兒，如有需要pm（私訊）我」，引來網友大讚，「多謝麥小姐」、「人美心善」、「代宏福苑感激妳」。

