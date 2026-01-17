女星懷孕21週「流產痛失愛子」！親揭引產心碎過程 認：只能哭著送他走

記者王培驊／綜合報導

韓國女演員姜恩菲不幸流產。（圖／翻攝自IG @ekobi_）

韓國女演員姜恩菲（강은비）近日親自揭露一段令人心碎的經歷，坦承在懷孕21週時不幸流產，失去了她與丈夫期盼已久的第一個孩子，消息曝光後讓外界深感不捨。姜恩菲15日在IG上傳一段短片，並寫下：「山蔘啊（胎名），我愛你，我們再見。」影片中，她以近乎平靜卻壓抑情緒的聲音，親口說出：「懷孕21週，1月3日，我和山蔘分開了。」短短一句話，道盡無法承受的痛。

她回憶，去年12月29日、懷孕20週又2天時進行高層次超音波檢查，原本一切數值皆正常，卻在檢查過程中被告知羊水量異常減少，醫師懷疑羊水滲漏，緊急將她轉送至大型醫院治療。由於當時沒有發燒、疼痛等不適症狀，胎動也相當明顯，她一度以為只是過度操勞所導致的暫時狀況。

韓國女演員姜恩菲不幸流產。（圖／翻攝自IG @ekobi_）

然而住院兩天後，醫師告知羊水指數已降為零，研判為「早期破水」，她被要求插上導尿管、全程臥床靜養，再度撐過兩天，只為等待是否能出現奇蹟。姜恩菲哽咽表示，她不斷祈禱羊水能重新生成，但孩子的位置始終不穩，羊水最終仍未恢復。

在與醫師深入討論後，她得知胎兒橫躺、緊貼胎盤，肺部已無法繼續發育，只能在極為狹小的空間中勉強支撐。她痛苦地說：「當醫師告訴我，是因為我的無知，讓孩子在痛苦中硬撐時，我必須做出決定。」最終，她在懷孕滿21週當天，接受引產，孩子出生後隨即離世。

姜恩菲坦言，那一刻她什麼也做不了，只能放聲痛哭。她決定親自為孩子處理後事，出院後獨自前往火化場，「那天真的很冷，想到他要一個人離開，我只能站在那裡哭著送他走。」

她也在影片中留下最後的告白：「謝謝你陪媽媽走過這短暫卻漫長的五個月，讓我曾經成為媽媽，讓我擁有那麼多幸福的日子。如果有一天你願意再回來，媽媽一定會記得你，也會準備好用更健康的自己迎接你。媽媽愛你。」

姜恩菲早在流產前便曾透過長文公開自身狀況，透露自己因早期破水成為高風險孕婦，從2025年最後一天住院至2026年第一天，始終無法出院。即使面臨「可能需要中止妊娠」的建議，她仍選擇不輕言放棄，只因聽見胎兒心跳、看見檢查結果正常、感受到持續的胎動，讓她相信孩子仍在努力活著。

她曾寫下：「也許有人會說我太執著，但此刻我的眼中，只有在肚子裡撐著的山蔘。」她坦言自己背負著強烈的自責與愧疚，卻仍希望能為孩子爭取哪怕一絲希望，也懇請外界為她與孩子祈禱。姜恩菲去年4月與交往17年的男友結婚，並於同年9月公開懷孕喜訊，原本滿懷期待迎接新生命，卻最終迎來令人鼻酸的結局。這段經歷曝光後，也讓不少網友對高風險孕婦的身心壓力投以更多關注與心疼。

