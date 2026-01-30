女星懷孕9個月「突大量出血」痛失寶寶！5年前肌瘤手術留後患 急送ICU險喪命

曾演出泰國知名神劇《天生一對》的男星路易斯·斯科特（Louis Scott），原定於本月下旬喜迎家庭新成員，不料卻發生令人心碎的噩耗。他和結縭4年的妻子Noon Ramida於昨（29）日召開記者會，含淚證實痛失懷胎9個月的女兒，Noon更揭露自己因子宮破裂引發大出血，險些命喪手術檯的驚魂過程。

路易斯與Noon交往14年、結婚5年，多年來一直渴望擁有孩子，在經歷過兩次失望後終於成功懷上這胎女寶寶。原本預產期定在1月24日，沒想到在本月10日中午，懷孕36週又6天的Noon在家中突感腹部劇痛並陷入暈厥。醫療團隊獲報後緊急出動救護車，當時Noon的血壓極低（80/40 mmHg）、心跳過快且呼吸急促，呈現失血性休克狀態。送抵醫院後，醫師透過超音波檢查發現胎兒已無生命跡象，且Noon的情況極其危險，必須立刻進行緊急手術以保住母體性命。

Noon多年前動過子宮肌瘤切除手術，因傷口裂開導致大出血。（圖片來源：IG noonrami）

負責診治的醫師指出，Noon五年前曾接受過子宮肌瘤切除手術，成了這次懷孕的風險因子。手術中發現，Noon原本的手術傷口處出現長達7公分的裂縫（約一張信用卡長度），導致腹腔內大量出血，醫療團隊歷經3小時的緊急手術才成功止血並修復子宮。由於失血過多，Noon術後被送往加護病房（ICU）觀察4天，期間因大量輸血與注射液體，還一度引發併發症「肺水腫」，必須插管治療。最終她在醫院救治6天後，才於1月16日平安出院返家。

在記者會上，Noon難掩悲痛神情，聲音顫抖地表示：「我差點就沒機會像現在這樣坐在這裡說話了。」她特別提到，在自己昏迷與手術期間，丈夫路易斯必須獨自面對醫師告知的所有未知與生死資訊，承受了常人難以想像的壓力。一旁的路易斯也難忍悲傷，數度落淚。

Noon強調，分享這段經歷是希望能提醒曾有類似手術史的女性要更加警覺，但也安慰大家不要過度恐慌，這屬於突發的意外。對於未來是否再拚一胎，她表示目前會先以恢復健康及經營夫妻生活為重，「不是說我從此不再生孩子，只是現階段還沒有定論，我相信生活必須繼續走下去，我們一定會找回笑容與幸福。」

記者會最後，Noon發出沉痛請求，懇請各大媒體與網友停止刊登或轉發女兒先前曝光的超音波照，希望能為無緣的孩子保留最後一份隱私與尊嚴。

