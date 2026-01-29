女星懷孕9月「子宮破裂」送醫搶救...寶寶胎死腹中 她爆哭懇求1事

娛樂中心／蔡佩伶報導

泰國演藝圈夫妻檔Louis Scott、Noon Ramida（Noon）結婚多年，好不容易迎來首胎，怎料卻在孩子臨盆前夕，發生子宮破裂的悲劇，最終孩子沒能救回，讓夫妻二人悲痛不已。

綜合報導，懷胎9個月的Noon在家中突然發生腹部劇烈疼痛的症狀，雖然緊急送醫進行手術，經過3小時的搶救以及輸血，Noon撿回一命，不過腹中寶寶卻沒了生命跡象。

至於為何Noon會發生子宮破裂的情形，醫療團隊評估恐怕跟Noon5年前子宮肌瘤切除手術有關，雖然懷孕過程一切正常，但最終傷口仍因為子宮擴張而發生罕見的破裂現象。

痛失寶寶的Noon在泰國媒體面前痛哭失聲，但他們沒有放棄求子計畫，表示當務之急是將身體養好，最後，Noon懇求大眾不要再轉傳孩子的超音波畫面，希望一切就停留在他們夫妻兩人的照片就好。

Noon因子宮破裂痛失寶寶。（圖／翻攝自IG）

