女星手術「膽囊被切」後知後覺！罹糖尿病認了1飲品連喝四年

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，挺過8次化療與兩次重大切除手術，從鬼門關前走回來。今以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，披上量身打造的「原始女酋長」造型霸氣現身，在松菸4號倉庫開講，首度公開這幾年與病魔共存的心路歷程。

唐玲以「原始女酋長」造型出席抗癌健康嘉年華，分享抗癌後的生活變化。(記者傅茗渝攝)

唐玲近來被診斷為糖尿病前期，透露因為胃改道讓食物高速衝進小腸，血糖容易亂竄，糖化血色素衝到6。她說還好及時發現，過去空腹喝燕麥奶咖啡長達四年，血糖一度飆到200多，目前靠飲食控制，只敢喝咖啡，今早空腹量血糖維持在90左右，恢復正常。

唐玲還透露第一次手術為了先處理胃腸改道，醫師順勢切除膽囊以利空間進行，孰料當時過程訊息混亂，讓她忘了有這件事，直呼自己現在是「沒膽的人」。少了膽，她飲食格外小心，「不能吃太油，不然肚子會立刻抗議。」為了弄懂自己的狀況，唐玲乾脆去考健康管理師，從中醫五行、人體器官、環境毒物到癌症指數全都硬著頭皮學，她也提醒，塑膠包裝、塑膠微粒、油與酸接觸都是風險來源，能少碰就少碰。

辛龍在劉真逝世後沉潛多年，近期傳出將以音樂形式回到舞台，引起外界關注。兩人曾有一段情，被問到辛龍近況，唐玲不願多談，「關心自己比較重要。」她說生病後孤單，真正能理解的只有自己與醫生；至於私下是否還有聯絡？她坦言：「沒有關心，也沒有聯絡。」強調人生到了某些時候需要斷捨離，「沒有緣，就把心放在有緣的事情上。」

感情方面，她目前重心全在健康與課業，「現在沒有時間接球。」但若有緣分也不排除發展。她透露曾遇過追求者條件很好，卻提出「三人行」要求，讓她當場傻眼：「我以為我太保守，現在覺得是浪費我時間。」近期她正準備高階健康管理師考試，連戲劇邀約都推掉，以短影音、MV小作品為主，因為健康才是本錢。

