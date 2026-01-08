女星才上演車震活春宮！再爆狂嗑非法「蝴蝶藥」遭醫點名：根本毒品
記者陳宣如／綜合報導
韓國女諧星朴娜勑近期再度爆出風波，此次爭議焦點落在疑似使用違規減肥藥「蝴蝶藥」上。去年，她曾遭前經紀人指控涉及職場霸凌，並找來違反《醫療法》的「打針阿姨」協助注射點滴，甚至在車內上演「19禁活春宮」逼迫經紀人目睹。這些事件曝光後，她疑似使用蝴蝶藥的消息亦再度成為話題。近期，南韓內科專科醫生李尚旭（이상욱，音譯）在影片中分享了使用蝴蝶藥的經驗，並以朴娜勑風波為例，指出該藥物結構「與毒品相似」，具有高度成癮性與健康風險。
李尚旭表示，蝴蝶藥主要成分為芬特明（Phentermine），藥理結構與安非他命相似，因此被視為具有高度成癮性。藥物作用主要透過中樞神經系統增加新陳代謝、降低食慾，以達到快速減重效果。他指出，服用時可能導致心跳加速、冒冷汗、失眠等症狀，即使停藥也可能出現情緒不穩和身體疲憊。李尚旭坦言，自己過去曾使用蝴蝶藥減重超過20公斤，但戒藥過程相當痛苦，「當時只睡2到3小時也不會感到疲倦，因為處於高度亢奮狀態。」
此外，李尚旭提醒，蝴蝶藥具有成癮與抗藥性，一旦濫用，嚴重者甚至可能危及生命。他表示，「停藥後隨著亢奮效果消失，身體會非常疲憊。該藥成分與毒品結構相似，戒斷過程需要謹慎處理。」
根據前經紀人指出，朴娜勑在去年接受點滴注射時，「打針阿姨」曾冒用他人名義領取處方藥，並非依照一般醫療處方程序定期取得藥物，而是「藥吃完就再拿」，因此被認為可能存在濫用的情況。前經紀人也提到，朴娜勑服用蝴蝶藥的劑量並非單包，而是可能同時服用兩包，增加了使用風險，外界因此對她使用該藥的安全性表示關注。
