女星才剛新婚驚覺這件事「很不一樣」 前主播認了不想嫁女兒

王偉忠（左起）、黃云歆、岑永康暢談《一村喜事：康樂隊來了》舞台劇中精彩內容。金星文創提供

岑永康在舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》中飾演村長，黃云歆則是村長請來的婚禮主持人，兩人接受王偉忠在中廣節目《欸！我說到哪裡了？》專訪。黃云歆秀出自己精心模仿的越南腔國語，讓岑永康也使出馬來西亞腔回覆，加上王偉忠的標準國語，一時錄音間裡南腔北調，像眷村一樣熱鬧。

黃云歆多才多藝，小時候學相聲與舞龍舞獅，因為身材嬌小，還當上「獅頭」。王偉忠好奇她怎麼對越南腔這麼有研究，她笑說因為小時候家裡請了一位泰國籍幫手來照顧長輩，她觀察這位泰國姊姊怎麼學會中文，還模仿她的泰國腔，泰籍幫手離開台灣時，黃云歆還哭著捨不得她走。黃云歆提到，泰國腔跟越南腔不同，她發現每個國家語言的發音位置都有些許差異。

廣告 廣告

《一村喜事：康樂隊來了》黃云歆飾演喜宴主持人。金星文創提供

黃云歆今年初結婚，她坦言以前覺得婚姻只是一張紙，真的結婚才發現不一樣，會有一種「我們兩個是一體的」這樣的能量。王偉忠問到結婚時，黃爸爸有沒有掉眼淚？黃云歆說姊姊結婚時，爸爸很捨不得的哭了，但她是老么，爸爸就沒那麼激動了。

曾是新聞主播的岑永康是第三年演出《一村喜事：康樂隊來了》，他坦承自己過去從沒演過戲，第一年第一場演村長，演到送女兒出嫁時，心中感觸良多、哭得很慘，心想第二場應該就哭不出來了吧，沒想到場場哭。

而且岑永康一想到將來有一天，女兒也要嫁出去，還是會心酸酸。至於現實生活中，女兒現在有沒有男友？岑永康嚴肅的說：「當然不乏追求者，但是不想面對！交給媽媽鑑定就好。」不想太快面對女兒終身大事。

《一村喜事：康樂隊來了》岑永康飾演王村長。金星文創提供

《一村喜事：康樂隊來了》結合辦桌與舞台劇，希望能夠呈現出眷村的人情味與美味，岑永康說，眷村就是大家一起吃、一起玩、一起生活，真的很熱鬧。以前過年他會去外婆家，就在王偉忠嘉義老家的隔壁，兩個村的小孩們互攻沖天炮，直呼太好玩了。

王偉忠擔任《一村喜事》監製，就是想重現眷村有節慶喜事時，全村一起玩、一起吃飯的熱鬧場面，今年特別加入嶄新的康樂隊元素，當年軍中就有康樂隊，會在前線、軍營、眷村勞軍演出。這次劇情加入了精彩的康樂隊特技表演，岑永康與黃云歆在彩排時就看得目瞪口呆，直說真的好刺激，非常幫助消化。



回到原文

更多鏡報報導

黃嘉千離婚後爆有新歡「可以說了」 突然開唱揭感情真實狀態

范姜彥豐婚變粿粿首現身 暴瘦11kg！痛揭戴綠帽吐真實原因

王子偷吃人妻粿粿下場慘了！喜鵲嚴正聲明：停止所有演藝工作