女星把偶像「BLACKPINK」Rosé刺身上具體化原因曝光

林桉推出新歌。（艾芮可公關提供）

新生代唱作女聲林桉（Anzio）推出新作〈24〉與〈It’s all about you〉，25日分享最難忘的耶誕節，並首度自我介紹，娓娓道出無厘頭的取名祕辛。

名字本身就話題十足的林桉，也大方自嘲其實取名是一場「兩光烏龍」。她笑說：「名字本來以為是缺木，後來才發現其實是缺水，但來不及改了，就定案為『桉』了！」至於英文名 Anzio，她則給出極具個人風格的詮釋：「Anzio 前面為桉、後面為未被定義的我。」

她率先推出的〈24〉是一首獻給「此時此刻」的成長之歌。歌曲靈感來自她的生日11月9日，她也笑稱那是「119 救護車號碼」，並將這首作品視為送給自己的生日禮物。她透過輕柔卻堅定的旋律，唱出不被功成名就與世俗標準綁架的心聲：「想告訴大家，也許在長大的過程當中，總是被要求要有點什麼、要成熟、要當第一名，但這次要拋下這些，不管功成名就與否，我只享受當下，喜歡自己，愛上自己。」

緊接著推出的〈It’s all about you〉，則回到情感層面，展現林桉柔軟而甜美的一面。歌曲以女生單方面告白為主軸，描寫在心動之中反覆揣測、等待回應的微妙狀態，她也坦言這首歌來自自身真實經歷：「這首歌可以說是喜歡一個男生三年，曖昧卻遲遲得不到回覆、但還是依然喜歡著他的單戀經歷。」沒有過多鋪陳，卻精準捕捉戀愛初期最純粹的悸動與不安。

談到音樂啟蒙與偶像，林桉毫不猶豫點名是BLACKPINK的Rosé，並笑說自己的喜歡程度已經「具體化」在身上：「喜歡她的真誠跟她的嗓音，喜歡到刺了她的簽名在手上！」那份對音樂的熱愛與投入，也清楚反映在她誠實、不設防的創作之中。

