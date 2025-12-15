女星抓到「閨密另一半偷吃」不說！1句話戳破大人世界 喊：說了就出事

娛樂中心／綜合報導

Melody在社群上分享對感情與人際關係的看法。（圖／記者鄭孟晃攝影）

女星 Melody 近日在 YouTube 頻道分享對感情與人際關係的看法，拋出一個讓不少人陷入兩難的問題：「如果發現好姐妹的另一半出軌，該不該說？」對此，她給出的答案相當直接，表示自己絕對不會說。

Melody 坦言，這並非冷漠，而是出於對「大人世界」的理解。她認為，成年人的感情關係牽涉層面極其複雜，外人往往只能看到片段，「妳怎麼知道，妳的朋友不是早就知道了？」在她看來，除非當事人主動開口訴苦，否則自己絕不會主動介入別人的感情狀態。

廣告 廣告

她也直言，遇到這類狀況，最好的做法就是「當作沒看到」，因為感情終究是別人的家務事，對方或許早已與另一半達成某種默契或協議，旁人若貿然揭發，反而可能打破原本的平衡，讓事情變得更複雜，甚至傷害彼此的友情。

Melody 感嘆，「人類其實很複雜」，相處之間更需要拿捏分寸。她強調，懂得界線、尊重彼此的選擇，才是讓關係走得長久、相處得輕鬆的關鍵。

影片曝光後，也引發網友共鳴，不少人分享自身經驗，直言年輕時不懂邊界，什麼事都想說，最後卻反而成為被責怪、被攻擊的人；也有人直言很認同 Melody 所說的「邊界感」，甚至表示不喜歡被問「你還好嗎」，因為真正的關心並不一定要透過追問。網友感性表示：「人生，其實就是一場學會建立關係與界線的旅程。」

更多三立新聞網報導

好萊塢名導與妻陳屍家中！疑似「逆子弒雙親」 外媒揭露：身上有刀傷

朱孝天狠打老婆臉！「親口否認」為F4減重15kg 瘦身真實原因曝光

好萊塢名導「家中出現2具遺體」！1男1女陳屍屋內 現場大量警力戒備

泰勒絲發63億獎金！連卡車司機都有320萬 工作人員爆哭喊：快暈倒

