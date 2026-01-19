女星拒生第3胎！「手臂植入避孕針」過程大公開 心聲曝光

蔡允潔在手臂內側植入避孕針，拒絕生第三胎。（圖／蔡允潔（蔡小潔）臉書）

藝人蔡允潔2022年結婚後，育有1子1女，對於是否要再拚上第三胎，毫不猶豫直接拒絕，如今，她更是鐵了心直接在手臂內側植入避孕針，等同宣告不會再懷有身孕。

蔡允潔表示近來對於自己是否要懷上第三胎的傳聞層出不窮，對此，她強調已經把所有的體力、精力以及愛，全部都用在兩個小孩身上，光是這樣已經感到相當吃力，對於生三寶一事，就真的不用再多做考慮，因此便到醫院進行手術，就是在手臂裡植入避孕針，並且透過社群平台，分享植入避孕針的整個過程。

蔡允潔在影片中一開頭就強調：「再生一胎是最可怕的，不可能要發生這件事」，接著指出效果能維持三年左右，而且不想要有懷孕風險，只要花費短短20秒的時間，就能夠安裝完成後，不僅懷孕的機率小於千分之一，而且完全不會對身體造成傷害， 即便餵母乳也不會有任何影響，當手術結束後，傷口幾乎看不見，讓蔡允潔嘖嘖稱奇。

蔡允潔完成手術後，還直接開車去接送小孩，讓她強調自己相當勇敢，影片曝光後，網友紛紛留言：「辛苦了，好棒好勇敢」、「辛苦了，雙寶媽咪很偉大」、「我本來以為那麼大一支怎麼塞進去，原來是打進去」、「拆的時候感覺會很痛」、「現在的科技實在太發達了」、「兩位寶貝暫時不會有弟弟妹妹了」。

