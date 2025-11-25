女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
記者趙浩雲／台北報導
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。
馬志翔在劇中飾演渣男爸爸「林達生」，角色帶小三回家、甚至放任小三用滾水燙死元配，還請律師打官司，讓劇中子女絕望憤怒，也讓觀眾恨得牙癢癢。他坦言播出後外出明顯能感受到異樣的眼光：「買早餐時投射過來的眼光帶有敵意。平常跑步很邋遢，也怕被認出，所以都趁晚上八點後才出門，因為會看戲的都在電視前面，不會出門。」
但角色負面、人氣卻很高。他笑說：「很多人會因為這部戲來要求拍照，剛剛在車上也有觀眾示意。也有被瞪過，我反瞪回去他們會笑出來，連戴口罩都認得出來。」他形容角色帶來的反差感「很過癮」。
他也分享多年演員心得：「演員要找到適合自己的角色非常困難。演了二十五年戲，每一次都當成經驗吸收，每天都戰戰兢兢面對工作。」而劇中那句戳中無數觀眾的「爸爸對不起」，竟是他臨時加戲：「我們不是紀錄片，但戲劇讓這個關係圓滿一點。寫實面來說怎麼可能被原諒，但多少希望帶一點力量給觀眾。」
黃薇渟飾演長大後的大姊秋伶，在後段與馬志翔的告別戲情緒極重。她透露該場戲準備了好幾週，拍攝前還獨自走到外面沈澱情緒：「那陣子不太能提到感情話題。」錄音時她甚至哽咽到無法繼續，事後配音停了十分鐘，因為鼻音太重。她坦言至今仍無法把《我們六個》完整看完：「一集會哭七八次，看片段也會哭。」
訪問途中她突然流鼻血，嚇壞現場。她趕緊道歉離座處理狀況，馬志翔第一時間遞上衛生紙協助。回到座位後她笑說：「只要哭或情緒激動就會流鼻血，那陣子一想到就鼻酸。」
