總是控制不了暴飲暴食、記憶力大不如前、專注力動輒分心，甚至壓力大情緒一點就炸，這些看似「意志力不足」的困擾，其實早已成為現代人的共同焦慮。別責怪自己不夠努力，全球研究機構已累積大量證據顯示，只要理解大腦的運作機制，就能「借力使力」，有效破解這些生活卡關難題。

著名科普暢銷作家、日本明治大學教授堀田秀吾指出，大腦其實比想像中更容易被「影響」。只要透過一些簡單的小技巧，重新詮釋進入大腦的訊號，學會適度「欺騙大腦」，就有機會反過來掌握它，成為解決現代人疑難雜症的重要小撇步！

煩惱1：暴飲暴食怎麼辦？「額頭輕敲術」+「小湯匙法」食慾少一半

明明告訴自己「今天只吃半袋零食，剩下的明天再吃」但就是停不下來！減肥失敗往往是因為無法控制本能食慾，想解決暴飲暴食問題，腦科學有妙方。

紐約聖路加醫院的研究顯示，當想吃東西時，只要用手指輕敲額頭30秒，就能將食慾降低達1/3-1/2。這是因為觸覺刺激能轉移大腦對「渴望」的注意力，而額頭是腦部的重要部位，刺激該處比刺激其他部位更有效！

拉夫堡大學研究則建議使用「小湯匙」進食，能使進食速度變慢，讓攝取量自然減少約8%。此外，習慣一邊吃飯一邊看電視的人要注意了，美國科羅拉多大學發現，這反而容易吃過量，堀田秀吾教授建議，專心品嘗每一口食物，運用五感享受美食，更能得到飽足感。

煩惱2：總是忘東忘西？「右手記、左手想」緊握毛巾破解健忘魔咒

對於經常忘東忘西的困擾，美國蒙特克萊爾州立大學提出了「神經交叉刺激法」。左腦負責記憶、右腦負責回想，而人類神經系統是交叉控制的，研究發現，當需要「記住」重要資訊時，用右手緊握毛巾或彈力球90秒以活化左腦；而需要「回想」時，則改用左手緊握以刺激右腦。

堀田秀吾教授曾在節目中進行實驗，讓女藝人背誦荷蘭單字。結果發現，在什麼都不做的狀況下，記憶正確率只有60％；而運用上述腦科學小撇步後，竟然記憶正確率達到100％，推薦將其活用在學習、工作之中。

煩惱3：容易生病想提升免疫力？看綜藝節目大笑是最好的良藥

想維持健康不生病，最好的方式是「笑口常開」。日本山形大學針對2萬人的健診數據分析發現，幾乎不笑的人，血管疾病死亡率是常人的2倍。

還有研究發現，觀看綜藝節目大笑，能活化大腦前額葉，這是掌管判斷力的重要部位，不僅能提升集中力，更能消除壓力，並活化自然殺手細胞，幫助提升免疫力、擊退癌細胞。

煩惱4：總是疲累、精神恍惚，刷牙、挺背就能擊退工作疲勞

被家事、工作追著跑難免感到疲累，與其強撐，不如「重置大腦」。根據千葉大學與花王人類健康研究中心的實驗，經過繁雜的計算難題後，刷牙能有效活化大腦並緩解疲勞。不僅是口腔的清爽感能「欺騙」大腦進入刷新狀態；刷牙這種和平時迥異的特殊行動，本身就能刺激大腦，產生積極的影響。同樣的道理，用冷水沾溼毛巾擦臉也有效果，這也獲得電力中央研究所實驗並證實。

若環境不允許，簡單的「挺直背部」也能立即奏效。堀田教授解釋，挺直背部形似動物的威嚇、攻擊行動，這個動作能抑制壓力荷爾蒙皮質醇，並促進與勇氣相關的睪固酮分泌，讓精神瞬間振作。

煩惱5：難以集中注意力，看萌寵照1分鐘勝過苦撐

工作到一半注意力換算，不斷分心，此時盯著螢幕苦思往往適得其反。廣島大學入戶野教授的研究發現，看幼犬、幼貓的照片，能激發人類天生的關注本能。實驗證實，觀看萌寵照片約1-1.5分鐘，大腦中負責動機與專注的區域會被活化，進入「守護模式」，讓人在無意識中提高對當下任務的集中度。美國賓夕法尼亞大學也進行類似研究，看嬰兒萌照也有效！

煩惱6：壓力大難放鬆，十分鐘「手浴」紓壓效果如溫泉

工作繁忙，壓力不斷累積，不知不覺情緒也變得焦躁起來，泡溫泉雖然是有效紓壓、放鬆身心的手段，但時間、金錢成本都不在少數。

北海道大學研究提供了一個成本極低的解方，只要把雙手浸泡在38度的溫水中10-15分鐘，對於大腦的舒緩效果竟然不亞於全身溫泉。該研究以腦血管障礙患者為對象，發現光是泡泡手就減緩疼痛、提升心情，讓人變得正向。堀田教授說明，由於手部神經極其密集，溫暖的訊號能誘導大腦產生全身放鬆的錯覺，是「讓大腦誤會」的小技巧。



原文引自：女星握毛巾竟讓記性變好！神奇6招「控制大腦」健忘、嘴饞全搞定