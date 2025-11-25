女星搭捷運電扶梯站左側 竟被嗆「腳斷了可以搭電梯」！她無奈：下次不敢了

王以路分享搭捷運電扶梯站左側被罵的經歷，讓她相當無奈。（翻攝王以路臉書）

台北捷運自2024年底起改以「電扶梯兩側皆可站立」為宣導方向，但民眾多年養成的「靠右站、左側通行」習慣仍根深蒂固，導致不少乘客因堅持舊規則而爆發口角或肢體衝突。女星王以路透露，某天她「鼓起勇氣」站在電扶梯左側，卻遭一名男子怒罵：「腳斷了可以搭電梯！」讓她相當無奈。

新宣導上路後仍不能站左邊？ 王以路無奈：「怎麼還被罵」

王以路24日在臉書貼出與女兒搭捷運的照片，發文：「我剛剛真的不知道拿來的勇氣，上捷運電扶梯時，我選擇站在了左側，之前看了新聞，我知道捷運為了疏導人潮，早已取消『右側站立、左側通行』的宣導，捷運電扶梯目前『兩邊都可以站立』，為了兼顧安全與效率，台北捷運持續宣導『緊握扶手、站穩踏階』。」

她繼續寫道：「所以我想說也過了用車尖峰的時間，然後新聞也有宣導過好幾次，我看左邊都沒人站也沒人走，我突然鼓起勇氣站到電扶梯的左側....接著過了一下，有個先生從後方走上來電扶梯，他停在我後方，然後我後方就響起不悅了聲音說道：『腳斷了可以搭電梯！！！』」

王以路無奈說：「嗯.....怎麼我有種自已找罵挨的感覺，下次還是不要鼓起勇氣好了。」並問網友們：「有人敢站電扶梯左邊嗎？」

離峰時段也被罵？ 網轟男乘客無禮、替她抱不平

貼文一出引起討論，不少網友譴責該名男子沒禮貌，「那位先生太無禮了」「說話很嗆！站右邊這觀念種太深了」「好沒素養的人，現在都是可以左右站」。更建議王以路可以回嗆對方：「人蠢是沒有極限的」「腦子壞了可以去看醫生」「他才欠罵！趕時間的可以自己走樓梯呀」。

有人表示：「趕時間請走樓梯」，王以路回應：「倒是真的，還有要早出門」。另一名網友鼓勵她：「勇氣小姐，妳真的棒！」王以路表示：「本想試試，後來覺得很悶。」

還有人說：「覺得可以站，但不用刻意站。尖峰時刻，大家真的都乖乖站兩邊。平時還是讓趕時間的人。若知道自己本來就刻意，就真的是自己心理要有準備遇到這種狀況。」王以路感嘆：「當然現在本來就可以站，而且我是真的沒有想到，為什麼離峰時刻還會被罵！就算明明可以站，之後沒人都真的不想站了。」

