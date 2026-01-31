女星斷聯前夫多年...聽兒脫口：我沒有爸爸 心疼發聲：不知生父長相

娛樂中心／蔡佩伶報導

歐陽靖是資深藝人譚艾珍的女兒，與日籍攝影師小菅亮輔（RK）婚姻僅維持兩年便分開，離婚後的她獨自撫養兒子，近日，她透露聽到兒子告訴同學「我沒有爸爸」，心疼認了與前夫斷聯多年。

歐陽靖常在社群中分享育兒生活，昨（30日）發文提到兒子在跟同學聊天時，表示自己沒有爸爸，「只有媽媽，也沒有阿公」，心中不免感到一陣心酸，至於前夫現況，歐陽靖表示與他已經許久未聯絡，「只確定對方過得非常好」。

歐陽靖坦言由於父親早逝，自己同樣在單親家庭中成長，但相比自己留有11歲前對於父親的記憶，兒子則是對生父一無所知，包括職業、長相、名字都不知道，不過歐陽靖也透露兒子外型、個性，與父親都不相似，直言：「這是件好事」。

歐陽靖常帶兒子出門旅遊。（圖／翻攝自臉書）

