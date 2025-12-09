女星旅日遇7.5強震！「滿口泡泡」嚇喊4字
娛樂中心／于士宸報導
日本青森縣昨日（8）晚間11點15分左右，於外海發生了強烈地震。雖然日本氣象廳已將地震規模從7.6下修至7.5，並解除所有海嘯警報，但災情依然持續傳出，包括路面塌陷、建物受損等。同時，演藝圈貴婦崔佩儀人也恰巧在日本東北旅遊，事發過後她也馬上在臉書發文報平安，透露當地真實情況、受驚的她嚇喊「永生難忘」，也進一步受訪更新最新現況了。
崔佩儀昨日（8）踏上日本東北之旅，沒想到落地不到一天就碰上大地震。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）
昨日（8）日本當地時間晚間11時15分，青森縣東方外海約80公里處發生規模7.5強震，災情不斷傳出。恰巧正在日本東北旅遊的「演藝圈貴婦」崔佩儀，原本在臉書開心曬出搭機美照，準備和朋友大啖美食、賞雪放鬆，沒想到落地不到一天就遇上天災。她表示，人才剛到岩手縣花卷市，就碰上大地震，且搖晃持續約2分鐘，期間手機警報聲狂響，讓她直呼「嚇死人」。今日（9）稍早，崔佩儀在臉書曬出一系列吃大草莓、松葉蟹吃到飽的浴衣美照，只見畫面中崔佩儀剛泡完溫泉，換上一身淡綠色浴衣，腳踩榻榻米、手上還拿著兩顆鮮紅草莓，看起來精神相當不錯，沒想到晚間竟然就發生地震，也讓她驚嘆「永生難忘！」。
今日（9）崔佩儀曬出一系列吃草莓的美照，精神的模樣完全看不出稍早才經歷大地震的驚魂。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）
崔佩儀大吃松葉蟹，更透露自己昨天地震時正在刷牙，讓她嚇喊「永生難忘」。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）
根據《三立新聞》報導，崔佩儀接受採訪時表示，地震發生當時已經晚上11點，她剛結束最後的泡湯行程，正準備刷牙，嘴裡還滿是泡泡，也讓她嚇得大喊：「7.6級真的很大，而且晃很久！」，表示自己從來沒遇過這麼強的地震，整整晃了2分鐘多，手機還跳出海嘯警報「嚇死我了！」。
原文出處：青森7.5強震「狂搖2分鐘」！演藝圈貴婦人在日本「滿口泡泡」嚇喊4字
更多民視新聞報導
高雄友好城市青森縣、陸奧市因地震受災 陳其邁：隨時提供必要支援
日本7.5級強震！赴日「必下載1款APP」掌握即時警報
日本規模8↑強震「機率翻百倍」！郭鎧紋曝對台影響率
其他人也在看
徐乃麟：胡瓜效果不好！ 曾國城急幫解釋⋯超怕再失言
徐乃麟、曾國城9日出席記者會，徐乃麟一到場就膽戰心驚表示，「案發現場！我等下會捏曾國城大腿」，曾國城也緊張地表示，「今天問我別人的事我都不會回答」，對於之前兩人被問黃子佼一事失言歷歷在目，製作單位也嚴格控管所有問題，只要跟節目無關，一率大喊，「這題我們不答」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 5
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 129
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 3 小時前 ・ 12
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
艾姐遭朱孝天嗆潑髒水「中國開唱還與五月天送花」網友不忍嘆：誰欺負誰
朱孝天「被退出」F4風波持續延燒。他不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民合作的新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉，即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也未見他的名字，引發各界好奇。今（8）日他首度公開回應，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，讓事件再度升溫。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
朴寶劍公開高雄旅遊照！騎YouBike、抓惠利去晨跑重訪「寶劍樹」
朴寶劍這次在高雄完成騎YouBike的小小心願，他在今年8月來台舉辦粉絲見面會時，朴寶劍曾被民眾巧遇在高雄晨跑。他當時就在社群上坦言，看到當地人騎YouBike十分羨慕，也很想嘗試，但因為不清楚使用方式而作罷。有熱心粉絲特地傳給他完整教學，這次再度因AAA抵台，他真的照著...styletc ・ 5 小時前 ・ 2
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 58
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 46
賴瑞隆「哭得像受害者」！邱毅揪疑點問1事
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日淚崩致歉，表示自己忙於政治，所以疏於陪...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 125
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 27
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 20 小時前 ・ 11
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 59
49歲立威廉確診甲狀腺癌二期 開刀清惡性腫瘤半年花400萬
【緯來新聞網】49歲立威廉過去因疫情長達5年沒拍戲，多了許多和家人相聚時光，認為不賺錢也沒關係，豈料緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6