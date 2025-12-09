女星旅日遇7.5強震！「滿口泡泡」嚇喊4字

娛樂中心／于士宸報導

日本青森縣昨日（8）晚間11點15分左右，於外海發生了強烈地震。雖然日本氣象廳已將地震規模從7.6下修至7.5，並解除所有海嘯警報，但災情依然持續傳出，包括路面塌陷、建物受損等。同時，演藝圈貴婦崔佩儀人也恰巧在日本東北旅遊，事發過後她也馬上在臉書發文報平安，透露當地真實情況、受驚的她嚇喊「永生難忘」，也進一步受訪更新最新現況了。





崔佩儀昨日（8）踏上日本東北之旅，沒想到落地不到一天就碰上大地震。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）

昨日（8）日本當地時間晚間11時15分，青森縣東方外海約80公里處發生規模7.5強震，災情不斷傳出。恰巧正在日本東北旅遊的「演藝圈貴婦」崔佩儀，原本在臉書開心曬出搭機美照，準備和朋友大啖美食、賞雪放鬆，沒想到落地不到一天就遇上天災。她表示，人才剛到岩手縣花卷市，就碰上大地震，且搖晃持續約2分鐘，期間手機警報聲狂響，讓她直呼「嚇死人」。今日（9）稍早，崔佩儀在臉書曬出一系列吃大草莓、松葉蟹吃到飽的浴衣美照，只見畫面中崔佩儀剛泡完溫泉，換上一身淡綠色浴衣，腳踩榻榻米、手上還拿著兩顆鮮紅草莓，看起來精神相當不錯，沒想到晚間竟然就發生地震，也讓她驚嘆「永生難忘！」。





今日（9）崔佩儀曬出一系列吃草莓的美照，精神的模樣完全看不出稍早才經歷大地震的驚魂。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）









崔佩儀大吃松葉蟹，更透露自己昨天地震時正在刷牙，讓她嚇喊「永生難忘」。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）





根據《三立新聞》報導，崔佩儀接受採訪時表示，地震發生當時已經晚上11點，她剛結束最後的泡湯行程，正準備刷牙，嘴裡還滿是泡泡，也讓她嚇得大喊：「7.6級真的很大，而且晃很久！」，表示自己從來沒遇過這麼強的地震，整整晃了2分鐘多，手機還跳出海嘯警報「嚇死我了！」。





