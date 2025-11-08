女星昔怨被小16歲尪當飛機杯 驚傳7年婚變撕破臉打離婚官司
歌手安歆澐（原名：安欽雲）過去參加《超級星光大道》出道，7年前她和小16歲的亞運龍舟國手老公莊英杰結婚，兩人育有一對兒女，先前夫妻倆常一起上節目談性事，安歆澐爆料老公的尺寸「兩隻手握不住」，有時過程不體貼，讓她懷疑被老公當飛機杯。今(8日)卻傳出兩人婚變撕破臉，正在打離婚官司，女方控訴男方涉嫌家暴、和其他人過從甚密，但莊英杰對此暫未回應，不知真偽。
經紀人說，安歆澐昨天上師兄余祥銓與薔薔所主持的節目《大老闆聯盟》，余祥銓、薔薔都非常心疼安歆澐，師兄祥銓更是滿滿的鼓勵安慰給她加油打氣，並給予師妹安歆澐的溫暖的擁抱，師妹安歆澐眼淚汪汪感謝，她說祥銓真的是很貼心暖男，並再次很感謝主持人祥銓跟薔薔跟節目製作團隊給她滿滿的愛。
安歆澐透露另一半和別的女人曖昧，兩人4月開始分居，她表示：「所有驗傷單、影片跟證據都已送件，證據很充足，這婚姻我不要了，也不可能和解。」也說兩人之前簽過婚後協議，要求劈腿者必須讓出房產，後來又簽了和解協議，但莊英杰不斷違約，至於是否要告莊英杰的紅粉知己妨礙配偶權？安歆澐回答尚未考慮到此事，目前先就違反和解協議部分提告，開價索賠上百萬。
安歆澐先前上節目，爆料老公那話兒尺寸大，「兩隻手握不住」，接著表示丈夫太年輕，有時辦事時太衝動，「直接來不太行，因為他那個尺寸太大，有時候覺得大是不錯，但是可不可以有一點轉圜的空間」。今年6月她上節目又暗示另一半「體力300%非常驚人」，但「恩愛過程是演出來的」，因為她要工作又要滿足另一半，只好用高分貝演的，更在5分鐘內完成「房事」，她接著強調這次是偶發事件，平常真的不只5分鐘，隨後笑稱錄完影要跟老公說這件事，「他（莊英杰）在意的點是他也希望能滿足自己的老婆」。
★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
其他人也在看
《星光》女星與小16歲尪婚變！偷吃人妻還家暴 心碎斬9年婚
根據《三立新聞網》報導，安歆澐透露，雙方婚後曾簽署協議，一旦有人外遇，名下房產須轉給對方。她表示莊英杰後來與自己的一名人妻朋友發生婚外情，數度被她發現，「我給過他們機會，也談過和解協議，但他們仍然藕斷絲連、違反協議，必須承擔後果。」針對是否會對第三者提告...CTWANT ・ 17 小時前
姐弟戀破局！星光女星控國手夫「勒暈她還出軌閨蜜」 崩潰喊話：這段婚姻不要了
（記者蔡函錚／綜合報導）女星安歆澐與小16歲的龍舟國手莊英杰，曾被外界視為「姐弟戀典範」。兩人2019年結婚， […]引新聞 ・ 15 小時前
獨家／安歆澐7年婚變！哭曝遭小16歲國手尪劈腿人妻：他拿菜刀家暴我
當年曾參加《超級星光大道》並入圍金鐘獎金曲獎的44歲安歆澐跟小16歲國手莊英杰驚爆婚變！2人7年婚姻亮紅燈，目前雙方正在打離婚官司。安歆澐接受《三立新聞網》訪問證實莊英杰這段期間不只劈腿人妻，對方還是她朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，今年4月還動手勒暈她，兩人從此分居至今。安歆澐一度淚崩說：「所有驗傷單、影片跟證據都已送件，我證據很充足，這婚姻我不要了，也不可能和解。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
44歲《星光》女星爆婚變！小16歲尪出軌人妻朋友 還失控動手施暴
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導44歲女星安歆澐當年以參加選秀節目《超級星光大道》出道，於2019年嫁給小16歲的國手莊英杰，婚後育有一雙子女，近來傳出婚...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
《星光》女星小16歲國手尪「家暴又偷吃」 安歆澐心死斷7年婚姻
女星安歆澐因參加《超級星光大道2》踏入演藝圈，並於2019年與小她16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚。不過之前安歆澐就曾在節目上吐露後悔結婚，男方酒後常動粗，且數次婚內出軌被她抓包，4月時男方更動手把她勒暈，兩人目前正在打離婚官司，安歆澐也說不會輕易原諒。自由時報 ・ 16 小時前
卡傅崐萁爭國會副龍頭？藍營刪總召2年條款 綠委狠酸：內鬥開始了
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導國民黨立院黨團今（7）日召開黨團大會，解除總召任期為1年、連選得連任1次之規定。換句話說，現任總召傅崐萁原先本任期結束就該交棒，現在可繼續爭取連任；不過另有一說，似乎國民黨內部想「卡傅」，不讓他爭取立法院副院長大位。對此，民進黨立委陳培瑜指出，若國民黨真的因人設事，等於認同傅過去在立院毀憲亂政，那她已經沒有任何期待了。民視 ・ 1 天前
《星光》安歆澐控小16歲尪莊英杰家暴 指出軌好友、拿菜刀亂砍
【緯來新聞網】44歲藝人安歆澐從《超級星光大道》發跡，2019年與年紀小她16歲的龍舟選手莊英杰步入緯來新聞網 ・ 15 小時前
「1天6次」小16歲國手尪偷吃閨密人妻 《星光》女星淚控遭家暴心碎斬9年婚
44歲歌手安歆澐當年憑藉《超級星光大道》出道，更曾入圍金鐘與金曲獎，並在2019年與小16歲龍舟國手莊英杰結婚育有1對兒女，不過近日卻驚爆7年婚姻亮紅燈，且正在打離婚官司。對此，安歆澐證實嫩尪劈腿自己的人妻朋友並慘被家暴，最終傷透了心決心離婚。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
《全明星》女星突爆「這週已經去5次醫院」健康亮紅燈：比預期嚴重
女星房思瑜以陽光健康的形象深植人心，近年熱愛運動與戶外活動，曾因在《全明星運動會2》中展現出色的運動實力而人氣飆升。不過她近日卻在社群上透露身體「亮紅燈」，直言「這週已經去了五次醫院」，桌上擺滿藥袋的畫面令粉絲十分心疼。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
啦啦隊女神飛出國穿太辣！胸前拉鍊下滑「整片事業線」粉絲嗨爆
（記者張芸瑄／綜合報導）啦啦隊女神短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員， […]引新聞 ・ 1 天前
捧百萬還債被嗆！台北街頭「白晝大亂鬥」亂刀揮砍2人濺血 警逮7人送辦
台北市中山區爆發街頭鬥毆，兩派人馬7日下午3時許，因為百萬元債務約在咖啡廳協商，豈料，其中一方到場就不斷嗆聲，口角演變成肢體衝突，甚至揮刀互砍，其中有2人遭砍受傷，警方獲報後立即到場，但雙方已經鳥獸散，後續陸續通知7人到案說明，訊後將依法送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宵夜吃完烤物喉嚨怪怪的？醫揭「4件事」害的 冰飲千萬先別碰
聚餐、宵夜吃完烤物，心滿意足但喉嚨卻開始抗議了？喉嚨卡卡、癢癢的，甚至有點痛？耳鼻喉空軍醫師王曜指出，這是很多人都會經歷的「烤肉後副作用」，來看看原因吧！ 讓你鎖喉的四大元兇 1、煙霧瀰漫的空污攻擊烤肉產生的炭火煙霧和油煙會刺激呼吸道和喉嚨黏膜，造成不適。2、燥熱上火的食物重口味醬料、辛香料（蔥、蒜、辣椒）等食物會引發體內火氣，讓喉嚨變乾痛。 3、高溫＋缺水的雙重打擊長時間待在火爐旁，熱氣讓喉嚨乾燥，若只喝冰涼的啤酒或甜飲，會使喉嚨更加乾渴。4、high翻天的用聲過度烤肉時常要大聲聊天或唱歌，過度使用聲帶，讓喉嚨負擔加重。 KO喉嚨不適 4招實用解方 1、補足溫潤水分，打好修復基礎持續小口喝溫開水，保持喉嚨濕潤；蜂蜜水也有助於舒緩不適。避免冰冷和含糖飲料，這會加重乾燥感2、調整飲食策略，清淡滋養避免辛辣、油炸等刺激性食物。選擇溫潤的湯品（如雞湯、蔬菜湯）和富含維他命C的水果（如柑橘、奇異果）。3、遠離雙重煙害，創造呼吸空間盡量選擇上風處，避免濃煙。遠離香菸與二手菸，讓喉嚨有一個乾淨的修復環境。4、善用舒緩小物，即時救援使用含蜂蜜、薄荷、甘草等天然成分的喉糖或口腔噴劑，立即緩解不適感。常春月刊 ・ 18 小時前
Netflix《你旁觀的罪》11/7上線！全少妮X李瑜美聯手行兇！向張勝祖復仇展開謀殺計畫…展開無法預測劇情...｜演員陣容介紹
Netflix驚悚韓劇《你旁觀的罪》即將在11/7上線公開！該劇由全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖主演！該劇是一部驚悚懸疑韓劇，以女性視角復仇敘事為主軸，由《惡鬼》導演李正林導演執導，改編自日本同名小說《直美與加奈子》，劇情講述在死亡或不殺就無法擺脫的現實面前，決定殺人的兩個女人捲入意想不到的事件中所發生的故事，將共譜無法預測的劇情走向！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 週前
南韓首爾陷癱瘓！兩大工會十萬人同日示威 警方急籲改乘地鐵
[Newtalk新聞] 南韓兩大工會「民主勞總」與「韓國勞總」今（8）日下午在首爾市中心分別發起大規模集會，合計參與人數約達十萬人，導致市區交通嚴重受阻，警方已實施交通管制並呼籲民眾改乘地鐵，以緩解塞車情況。 據報導，民主勞總於下午3時在奬忠壇路一帶集會，鄰近東大門設計廣場；韓國勞總則於下午 2 時在汝矣大路周邊聚集，靠近麻浦大橋，兩工會各自申請五萬人集會，並計畫沿首爾勞動廳方向遊行。同時，自由統一黨於下午 1 時在光化門至首爾市議會一帶舉行約五萬人集會，韓國佛教太古宗亦於光化門廣場附近發起六千人集會。多場集會使首爾市中心人潮洶湧，交通陷入混亂。 警方為因應集會活動，已在相關區域部署額外警力並實施交通疏導措施，提醒駕駛避開集會路段，建議市民盡量利用大眾運輸工具，尤其是地鐵，以減少交通衝擊。此次集會預計對首爾市區傍晚通勤高峰造成顯著影響，警方持續監控情況以維持秩序。 警方為因應集會活動，已在相關區域部署額外警力並實施交通疏導措施。 圖 : 翻攝自IC Photo 查看原文更多Newtalk新聞報導黃仁勳與南韓兩大龍頭「炸雞會談」合作! 李在明：明年成「全球三大AI強國」 范雲出席2025新頭殼 ・ 10 小時前
顏正國好友都來了楊貴媚不捨摀臉哭了 李興文:很難過 鋼鐵爸下輩子「我還是你哥」
顏正國人生謝幕 在兄弟們一同策畫下 8日為他舉辦告別式 這也是國哥這輩子的最後一場戲 圈內的好友合作過的夥伴 都來送他最後一程娛樂星聞 ・ 10 小時前
新北耶誕城 侯友宜：不限板橋下一步擴大與各區結合呈現國際IP
2025新北歡樂耶誕城將於11月14日開城，至12月28日連續45天在板橋舉行系列活動。往年耶誕城期間有民眾反映交通打結。新北市議員提議是否可能將板橋耶誕城觀光效益分散至其他地區。市長侯友宜今天表示，這是下一步要做的事，耶誕城不僅不會停辦，未來將一步步擴大，與各地區做結合， 以國際IP呈現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
外送阿北亂摸中央公園女清潔隊員 瞎問喜歡棒棒糖嗎？還丟30元「封口費」羞辱人
高雄陳姓外送員去年底騎車行經中央公園，見一名女清潔隊員獨自在角落打掃，竟假意攀談要求互加LINE好友後，突然伸鹹豬手襲胸摸下體，甚至拉下褲鏈要求口交，被女清潔隊員拒絕後，陳男還拉她到公園圖書館再度伸手襲臀，直到她大叫呼救才罷手。陳男事後擔心東窗事發，折返掏出30元意欲安撫，但女方拒絕收受，隔兩天竟又傳下體照調戲女隊員。高雄地院審理後認為陳男犯行惡劣，依強制猥褻罪判他10月徒刑，另傳送生殖器照騷擾部分依跟騷法判刑2月，得易科罰金。鏡報 ・ 1 天前
足球智庫／萊比錫近9場8勝1和 客場有能力扳倒霍芬海姆
德甲本周進行第10輪賽事，霍芬海姆今天（台灣時間9日）晚上10時30分在主場迎戰RB萊比錫，2隊開季狀況都不錯，目前排名...Go Goal 勁球網 ・ 14 小時前
許蓁蓁與汪小菲愛妻是閨蜜 揭當後媽情形：真的不容易
許蓁蓁與汪小菲愛妻是閨蜜 揭當後媽情形：真的不容易EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
星光歌手控遭小16歲「1夜6次老公」勒昏 喊：家暴我
娛樂中心 ／徐詩詠報導過去出身選秀節目《超級星光大道》的藝人安歆澐，嫁給小16歲的國手莊英杰後，與對方育有一對兒女。安歆澐過去還在節目上公開稱讚老公體力好，曾笑說「一夜6次」。但近期兩人婚姻卻亮紅燈，安歆澐控訴莊英杰不僅無視兩人協議，偷吃自己的人妻閨密，還持菜刀家暴她。民視 ・ 12 小時前