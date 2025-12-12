女星昔跟劉愷威爆緋聞 被拍未婚誕女「網狂猜孩子生父」

楊冪前夫劉愷威離婚前曾被狗仔拍到深夜進女星王鷗房間，事後兩人都否認緋聞，楊冪也表示信任，但劉愷威和楊冪依舊在2018年宣布離婚。王鷗近年傳出未婚生女，最近還被狗仔拍到帶女兒出遊，疑證實當媽媽傳聞，而孩子的爸網友都猜可能是曾和王鷗傳緋聞的相聲演員何九華。

43歲王鷗過去演出《琅琊榜》獲得安徽衛視國劇盛典最受歡迎女配角提名，2016年她拍攝《莽荒紀》時，被拍到當年已婚的劉愷威深夜進她房間，兩人解釋是對劇本，還被大陸第一狗仔卓偉調侃：「次次關燈看劇本」。近日，《搜狐娛樂》報導，直擊王鷗帶一個小女孩去公園玩，她緊牽女兒的防走失背帶，並追著女兒在公園滿場跑，又推女兒盪鞦韆，畫面相當溫馨。

而王鷗對外從未承認當媽，2021年她爆出與小她5歲、郭德綱弟子何九華交往，2023年7月爆出何久華出軌，同年底傳出王鷗懷孕，《吃瓜少女張小寒》爆料王鷗跟何九華還在一起，她未回應，去年3月王鷗復工，被直擊看到的小女孩年約2歲多，與傳聞不謀而合。

狗仔表示，女童和王鷗五官相似，並不是王鷗的混血表甥女，推測應該就是王鷗的女兒，見此，網友回應：「去父留子也得選個帥的啊，這」、「自己有顏有錢，能給孩子好的生活和教育，去父留子，挺好的」、「所以說很多爆料都是真的，不是空穴來風的」、「少關注女演員的私生活」。

