女星暫別半年重回劇組 曝空窗期發傳單「業績特別好」

蔡祥相隔半年回歸《寶島西米樂 守護》。（圖／台視提供）

蔡祥在《寶島西米樂 守護》飾演的西服店千金「海珍」，歷經了第一季被性侵、失憶、喪父等一連串打擊，當年因被迫嫁人與母親鬧翻，負氣遠走他鄉，如今再度回歸劇組。劇情安排她離開台灣後，獨自在香港影視圈做化妝與造型工作，並以「Jennie」自稱，是大明星御用造型師。蔡祥這次回歸多了一份冷靜沉著與幹練，她表示：「覺得我算是幸運，角色的設定前後差不多，所以不太需要重新整理，就是多了更多回憶與掙扎的故事。」

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蔡祥以亮麗短髮現身。（圖／台視提供）

最明顯的就是在外型上，換了一頭俐落及肩短髮，將五官襯托得更加立體，新髮型讓人眼睛一亮，蔡祥笑說：「滿喜歡的，我覺得可以打破大家對於冷豔、同性之間愛慕的女生就一定要極短髮的印象。」另外，蔡祥與王丁筑飾演的德惠，過去在劇中發展出的情感線曾引發不少觀眾關注，「珍德CP」更累積大批支持者。此次兩人再度回歸，是否能讓這段深受粉絲喜愛的關係迎來新的發展，也令觀眾相當期待。

暫時離開劇組時，蔡祥也沒讓自己閒下來，趁著大約半年的拍攝空檔，跑去嘗試各種打工，包括展場發傳單，甚至還到飲料店當店員，蔡祥得意表示：「而且我在的時候，業績特別好！」她表示透過這些工作經驗，接觸不同人群，累積了人生的經驗，化作之後表演的養分。另外這段時間，她也花了不少時間和自己相處，頗有感悟地表示：「學著跟自己獨處，我發現人要學習孤獨，才能活得更自在和平靜。」

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