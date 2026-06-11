女星曝傅子純「生前突暴瘦」 他笑回1句話惹心疼

藝人吳欣樺與傅子純曾在戲劇《愛的榮耀》中合作。（圖／翻攝自吳欣樺、傅子純的粉絲團臉書）





本土劇演員傅子純，7日因急性血癌病逝，享年46歲，消息震驚演藝圈。隨著靈堂於10日開放親友弔唁，遺孀首度出面說明發病經過，曾與傅子純合作戲劇《愛的榮耀》的藝人吳欣樺，也在社群平台發文追憶往事，透露曾注意到傅子純「突然爆瘦」，沒想到卻傳出憾事。

女星發文悼念 曾發現傅子純明顯消瘦

吳欣樺表示，得知傅子純離世消息後，至今仍感到震驚與不捨。她回憶拍攝《愛的榮耀》期間，曾注意到傅子純身形明顯變瘦，因此特別上前關心。當時她詢問傅子純：「你怎麼瘦成這樣了？」沒想到對方只是笑著回答：「我也不知道，就突然瘦了。」吳欣樺坦言，如今回想起這段對話，讓她格外心疼。

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除了工作上的合作回憶，吳欣樺也提到，傅子純私下個性幽默風趣，只要出現在休息室，總能逗得大家開懷大笑。她表示，那些一起拍戲、聊天的畫面至今仍歷歷在目，傅子純帶給身邊朋友許多美好回憶，卻以如此突然的方式離開，讓大家再次感受到生命的無常，她也感性寫下：「感謝有機會認識子純哥，認識你，真好，一路好走。」

網友感嘆：暴瘦是身體警訊

貼文曝光後，網友紛紛留言哀悼「百般不捨 ，還是要面對一個沒有派頭的演藝人員，真的讓人很難過」，吳欣樺也回應「子純哥人真的很好，善良又真誠」。還有人提及「突然變瘦都是身體發出的明顯警訊」，吳欣樺心痛表示，當時身邊的人都沒有往疾病方向聯想、未能察覺異狀，讓她再次感嘆「一開始我還以為是假消息、人生無常」。

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