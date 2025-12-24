女星曝出差靈異經歷！夢中神秘阿姨現身 醒來1巧合嚇到立刻退房

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

電影《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日上映，故事講述劇場女主角趙采思（邵雨薇飾演）苦守18年的愛情，因一群年輕人勇闖劇院，意外揭開一個都市傳說。而今（24）日監製蔡意欽、演員初孟軒、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒出席媒體聯訪。初孟軒表示，若照睡續來看，這部電影是自己演的第2部鬼片，而被問到是否有遇到靈異事件或放平安符之類的東西在身上，他也坦言有遇過。

今（24）日監製蔡意欽、演員初孟軒、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒出席媒體聯訪。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

初孟軒透露，在拍攝某部鬼片時，曾在現場與其他人聊到靈異相關話題，但聊到一半全場突然陷入一片詭異安靜，大家也心照不宣地停止討論。沒想到收工後，初孟軒開車返家時，導航卻將他引導到一條荒涼狹窄的小巷，讓他決定不再依賴導航，直接迴轉，而回到家後原以為沒事的他，發現家中貓咪不停地叫，且都看向奇怪的地方，他才連忙去找濟公師父幫忙，對方當時給了自己兩張符，讓他回家用成符水，「從我家門口開始一路撒，灑到樓下的水溝蓋，灑完之後，回去我的貓就正常了，我就覺得，那應該真的有這類的事情。」

此外，一旁的陳昱廷也分享了自己的經歷，有次自己一個人到嘉義出差時，晚上總是睡不好，沒想到在一陣半夢半醒間做了個夢，夢裡有位阿姨批頭散髮、臉非常模糊，且只能看到鼻子與嘴巴，讓她相當害怕，對方還對自己說，請她好好休息，冰箱裡有餅乾，而她醒來後去冰箱查看，發現裡面還真的有一塊餅乾，嚇得她凌晨5點趕緊退房離開。後來聽當地人說才知道，原來曾經有一外籍媽媽帶著孩子住在這，後來因為生活困苦不幸離世，「那個鬼祂們其實不一定是壞人，可能就是想要關心我一下，只是我一個超級怕鬼的人，我就直接秒閃。」









