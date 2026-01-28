女星曝曾遭騎士尾隨！急中生智反跟蹤才脫身 親還原過程：像在拍電影

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台視8點檔《寶島西米樂守護》中，歌仔戲演員何佩芸飾演的「明秋華」，意外捲入西裝抄襲疑雲，讓劇情再掀波瀾。在此之前她到「寶島西服店」送修西裝，為寶島西服店的生意帶來一線生機。而在戲外，何佩芸則分享了，自己曾被人跟蹤的經驗。

何佩芸在《寶島西米樂》中意外捲入西裝抄襲疑雲。（圖／台視提供）

何佩芸表示，某次在台北演出結束後騎摩托車返家，騎了約40分鐘後，發現後方有一名騎士一路尾隨，怎麼轉彎、繞路對方都緊跟不放，驚覺情況不對勁後，為了確認不是自己多心，何佩芸刻意多繞了幾個路口，沒想到對方依舊緊跟著，情急之下，她靈機一動，立刻聯絡一位車型與她相同的友人支援，兩人會合後上演「移形換影」之術，分別往相反的方向騎走，成功擺脫跟蹤，讓她順利脫身。回想起這段刺激的「反跟蹤」過程，何佩芸也笑說：「真的好像在拍電影。」

何佩芸長期活躍於歌仔戲舞台，風度翩翩的小生形象深植人心，台風瀟灑、氣質鮮明，也因此深受粉絲喜愛。何佩芸表示，「很多人其實把我當成男生，可能我個性比較大剌剌，加上平常穿得很休閒。」她也坦言，這樣的形象反差，反而成了生活中的「保護色」，但私下的她其實很愛穿高跟鞋、打扮自己，只是形象反差太大，常常沒被認出來。她也分享，看電影、逛街時，還是會換上裙子和高跟鞋，美美出門。對於部分粉絲過於熱情、甚至在演出後依依不捨跟著一段路的行為，何佩芸坦言還是希望能保有私人空間，她幽默表示，「不然下樓倒個垃圾也要化妝，真的太累了啦！」





