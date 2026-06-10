女星曬娃照遭轟「不尊重不孕者」！殘疾人士神回「一句話」網全跪

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日本模特兒兼藝人藤田妮可曬娃照被網友砲轟不尊重。圖／翻攝自X@0220nicole

日本知名模特兒兼藝人藤田妮可，日前在社群分享抱著孩子參拜神社的照片，不過本應是溫馨的一張照片，卻遭網友質疑「有想過因為生病而生不出孩子的人的心情嗎？」遭批不尊重；隨言論傳開，一名殘疾作家轉發貼文，並以自嘲方式回應力挺藤田妮可，受網友大讚。

藤田妮可日前在社群分享抱著剛出生的孩子參拜神社的照片，貼文曝光，一票網友讚嘆藤田妮可過去甜美優雅，如今成為母親，反而更加可愛，仍然迷人，同時祝福孩子健康長大，生活美滿。

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不過一名女子卻留言向藤田妮可指出「有想過因為生病而生不出孩子的人的心情嗎？」砲轟藤田妮可不尊重不孕者；而天生失去四肢的日本知名身障作家乙武洋匡見狀，隨即轉發貼文表示「大家都毫不在意地把自己的照片放上網，有想過沒手沒腳的人的感受嗎？」

日本模特兒兼藝人藤田妮可曬娃照被網友砲轟不尊重，殘疾作家乙武洋匡自嘲式回應力挺藤田妮可。圖／翻攝自X@h_ototake

乙武洋匡回應一出，令網友大讚這「地獄級自嘲」力挺藤田妮可的方式相當霸氣，雖然自己無法像他人般靈活行動，卻沒有責怪他人令他身心不適，反而以自身經歷反擊。

對此，藤田妮可事後坦言，社群媒體上關於她的各種言論鋪天蓋地而來，許多親友及粉絲也給予關心，不過她強調「我精力充沛，全身心投入到育兒中，而且我最近上社交媒體的頻率也比以前低了」，因此並沒有因為網友貼上的標籤而受傷難過。

藤田妮可近況曝光，令一名無法生孩子的網友感嘆，雖然無法擁有自己孩子令人遺憾，但看到年輕父母享受新生命的畫面，讓她感到無比幸福、溫馨與感動，並鼓勵藤田妮可、網友們應多多分享，引發討論。



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