女星曬母嬰照挨轟 乙武洋匡一句「地獄級自嘲」逆轉炎上！掀全網朝聖

日本知名殘疾作家乙武洋匡近日以「地獄級自嘲」力挺被貼上「不體貼不孕者」的女模特兒，意外掀起輿論討論。（翻攝自翻攝自乙武洋匡Ｘ）

日本知名殘疾作家乙武洋匡2016年爆出婚內不倫50女醜聞後，原陽光形象重挫，而近年來走出陰霾，轉戰拍攝YouTube影片的他，近日因以「地獄級自嘲」力挺被貼上「不體貼不孕者」的女模特兒，意外掀起輿論討論。

日本知名模特兒兼藝人藤田妮可，近日在社群分享穿著和服、抱著新生兒前往神社參拜的溫馨照片，但該照片卻被另名女網友截圖照片轉發，並厲聲譴責道：「有想過因為生病而生不出孩子的人的心情嗎？」不少網友也紛紛附和，並質疑「明明自嗨就好了，幹嘛發出來！」

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藤田妮可無端被貼上「不體貼不孕者」標籤，也意外釣出天生失去四肢的乙武洋匡留言，「大家都毫不在意地把自己的照片放上網，有想過沒手沒腳的人的感受嗎？……是想讓世界變成這種邏輯嗎？」以「地獄級自嘲」霸氣力挺藤田妮可。

乙武洋匡巧妙地將酸民的邏輯套用在自己身上，一針見血地諷刺了上述網友的扭曲心態，留言曝光，不少日本鄉民也紛紛發揮創意，紛紛在留言區展開大型造樣造句，「發海的照片？身處內陸、不環海的群馬縣人的感受呢？」「大家都心平氣和地活著，有想過亡者的感受？」「那我也得說一句了，有想過沒頭髮的人的感受嗎？」也有人回過頭吐槽該名酸民：「帳號是『婚活』（參與聯誼等活動），有想過想離婚的人的感受嗎？」

事實上，現年50歲的乙武洋匡當年憑藉《五體不滿足》勵志形象爆紅，不過2016年爆出桃色風波後，形象跌入谷底，甚至還被網友譏諷為「五體好滿足」，而這幾年揮別陰霾，積極復出，且活躍政治相關活動，並成為東京地方型政黨「都民第一會」的顧問。

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