女星替13歲兒子挑痘釀禍 害縫4針自責「心如刀割」

關凌用針頭幫兒子挑痘痘釀禍。（圖／翻攝自微博）

大陸女星關凌因演出情境喜劇《我愛我家》走紅，近年將生活重心放在家庭與育兒上，時常透過社群平台分享日常。她日前上傳一段影片，自曝因一時大意，親手替13歲兒子處理臉上的腫包，沒想到卻釀成細菌感染，最終讓孩子進手術室縫針，談到過程時情緒潰堤，直呼「真的心如刀割」，也讓不少家長看了相當揪心。

關凌透露，兒子眉毛附近先前冒出一個小包，她原以為只是青春期常見的痘痘，並未多加留意。直到孩子喊痛、腫包變大，她才自行拿一次性針頭簡單處理，未料情況不但沒有改善，反而越來越嚴重。送往醫院皮膚科後，醫師評估已無法以門診方式解決，必須轉由外科進行引流手術，並在傷口切開「十字」，後續還得反覆換藥一周以上，直到發炎狀況完全消退。

廣告 廣告

回憶起孩子進手術室、自己在門外等待的那段時間，關凌坦言，那一刻才真正體會到什麼叫做「心被針扎一樣疼」。看著紗布掀開、傷口裂開的瞬間，她光是想像都覺得痛徹心扉，而這也是兒子人生中第一次縫針，成了成長過程中難忘的一次經歷，讓她滿是自責與心疼。

更讓關凌難受的是，孩子從頭到尾沒有責怪媽媽半句，反而展現出超齡的懂事。即便受傷，仍在家幫忙做飯、洗碗，換藥時也獨自拿著健保卡騎腳踏車前往醫院。關凌感慨表示，孩子越是體貼，她心裡就越覺得愧疚，也提醒家長別輕忽看似小問題的皮膚狀況，以免一時疏忽，換來難以彌補的心痛。

更多中時新聞網報導

田徑》杜普蘭蒂斯去年4破世界 今年盼寫歌、結婚

儲能場熱失控 鋰電池風險放大版

PLG》野獸回歸三分彈無虛發 宰獵鷹