女星服刑4年！曝18人擠牢房「解決生理需求」靠2招

「財富女神」王宥忻打造全新女團「F40」，由年紀40歲以上的熟女王宥忻、關關、Cony、艾軒4人組成，今（30）日在記者會上Cony分享曾入獄服刑4年，公開女子監獄中的真實生活，其實與電影《陽光女子合唱團》呈現的相差很多，道出現實慘況。

Cony昔日創業時，合夥人倒債落跑害她獨扛債務，因票據問題入獄4年；回憶在桃園女監、台中女監的生活，她說新人在獄中要懂得看臉色、不露鋒芒，笑說：「我不欺負人家就不錯了！」秉持著「女人何苦為難女人」的想法，大家和平共處就好。

Cony分享獄中生活。（圖／女神愛啪啪）

Cony表示，通常一間舍房會住到18人左右，4張上下鋪睡8個人、其他人睡地板，洗澡限用3桶水量，平時都在讀書和聖經，或是參與教化活動。解決生理需求的方法是躲在被窩中處理，低調別讓室友發現：「不能在那嗯嗯啊啊，默默解決就好」，有時會收到言情小說與獄友一起分享，「夾腳」看會比較有感覺；有男性進出獄中巡視工廠的話，受刑人會被禁止上洗手間、洗澡。

Cony坦言服刑期間前夫就多次提出要離婚，出獄3日兩人就簽字離婚，沒有愛了、觀念也有所不同；後來網路交友認識一名新疆男子，兩人迅速墜入愛河閃婚，甜蜜放閃喊道：「被寵成寶寶！」如今加入王宥忻的團隊，獲得新台幣600萬元的分紅，也重拾生活重心。

