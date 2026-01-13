女星未婚生子為賺錢「淪阿公店小姐」 晚年靠撿寶特瓶過活

呂文婉透露原本從事八大行業的女星，歷經未婚生子後，由於孩子生父不負責任，只能重回老本行謀生。(圖：shutterstock／達志）

名嘴呂文婉說話風格辛辣，加上握有許多演藝圈不為人知的祕辛，是談話性節目力邀嘉賓，近來透露一位原本從事八大行業的女星，因緣際會踏入演藝圈，歷經未婚生子後，由於孩子生父不負責任，只能重回老本行謀生，不過礙於年紀漸長，為了家計竟淪落到去阿公店出賣色相。

呂文婉在節目《新聞挖挖哇》透露某女星出道之前，在八大行業謀生，因緣際會上踏入演藝圈，逐漸在螢光幕前嶄露頭角後，確實賺了不少錢，沒想到未婚生子後，孩子生父不願意負起照顧家庭的責任，讓女星只能扛起全家的經濟重擔，不過因為這段人生插曲，讓她的工作機會逐漸減少，最後只能重回老本行謀生，而在長期陪酒的狀況下，身體逐漸被搞壞。

呂文婉表示女星經濟狀況始終未好轉，加上隨著年紀增長，無法再回酒店陪酒，只能轉戰紅包場，最後甚至淪落到阿公店出賣色相，雖然辛苦的把孩子拉拔長大，不過卻沒有給予經濟上實質的幫助，導致女星年年老後只能靠著撿寶特瓶、做回收賺取微薄收入，來度過晚年生活，眼見女星人生的落差，讓人不勝唏噓。

