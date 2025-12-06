女星李婉華驚爆「左眼失明半年」！飛蚊症、閃光別輕忽，醫揭視網膜剝離危險症狀

57歲港星李婉華移居加拿大多年，近日在YouTube直播中自曝左眼曾失明近半年！她說，一開始她以為是老化得了飛蚊症，後來眼睛出現閃光、視野被灰色屏障遮蔽，曾有醫師告訴她「可能是感冒引起」，她不以為意，後來被診斷「視網膜破洞」，醫師說她再沒來可能永久失明才讓她後怕，提醒大家注意視力健康。

飛蚊、閃光成前兆，輕忽釀半年失明危機

李婉華在直播中表示，兩年前她的左眼開始出現問題。最初只是眼前有如蚊蟲般的黑點飛來飛去，她以為只是休息不足。後來眼前開始出現「閃光」，但因工作忙碌，她仍未正視。

接著，她的視野中出現了一塊「灰色屏障」，起初只是側邊有陰影，但陰影逐漸擴大。儘管視力日漸模糊，她仍鴕鳥心態地歸咎於疲勞，未立即就醫，為後來的危機埋下伏筆。

視網膜破洞險失明，醫生曾誤診為「感冒」

「最恐怖的是有一天起床，整個左眼看不到。」李婉華說，當時她眼前只剩一片深灰色，無論如何眨眼、沖洗，都無法恢復視力。才立刻趕到急診室，醫生檢查後發現她的「視網膜破洞」，並告知她：若惡化成視網膜脫落，屆時可能造成永久失明。

三總眼科主任提醒：飛蚊、閃光務必散瞳檢查

三軍總醫院眼科主任呂大文提醒，雖然很多人都有飛蚊症，如果長期都一直有可能沒什麼問題，但當「第一次出現飛蚊」時，一定要做散瞳檢查眼底，因為突然增加的飛蚊可能是周邊網膜破孔，破孔後色素釋放導致飛蚊增多。

呂大文表示，假如飛蚊增加，或伴隨閃光感，務必散大瞳孔仔細檢查眼底。若有視網膜破孔未及時處理，可能逐漸演變為視網膜剝離，進而導致失明。

李婉華拖了快半年快治療也搶救回來了，不過呂大文說，她可能是「幸運」，因為視網膜剝離多久會造成永久失明，則需視破孔位置與活動量而定，破孔如果是在下方惡化得比較慢，但如果破孔在眼睛上方，或活動量比較大的人病情進展會較快，可能拖一兩周就會永久失明了。

7大高危險族群與徵兆：小心視網膜剝離無痛發生

呂大文提醒，視網膜剝離的高危險族群一定要特別注意，危險群包括：

高度近視者 曾接受過白內障手術 青光眼或其他眼部手術者 使用會使瞳孔收縮的青光眼藥物者 曾有嚴重眼部創傷者 另一隻眼睛曾有視網膜剝離或裂開者 有家族史者

呂大文提醒，雖然多數視網膜剝離的患者通常有高度近視等問題，但他提醒，如果常有眼睛過敏愛揉眼睛，或是經常按摩、擠壓眼睛的人，以及有糖尿病的患者，即使沒有近視也可能誘發。

視網膜剝離發生時沒有痛覺神經，因此並不會感到疼痛不適，許多人會等到視力嚴重受影響才就醫。可能出現的症狀包括：

突然看到閃光（像眼睛被打到看到星星） 視野出現新的漂浮物 飛蚊變多 周圍視野出現陰影或缺損 視野被一面灰色窗簾遮住

視網膜剝離三大治療方式：搶救視力刻不容緩

呂大文說明，視網膜剝離現行主要有三種治療方式：

氣動性視網膜手術

醫師將可膨脹氣體灌入眼球玻璃體內，術後須保持特定頭部姿勢，利用氣體將剝離的視網膜壓緊貼平。

玻璃體切除術

眼科醫生切除拉扯視網膜的玻璃體，並用氣體、氣泡或油泡替代玻璃體，推壓視網膜使其復位癒合。

鞏膜扣

在眼球外部縫上一塊橡皮或軟塑料帶，向內扣壓眼睛，幫助分離的視網膜重新黏貼。鞏膜扣通常無需取出。

呂大文主任強調，一旦出現視網膜剝離的任何徵兆，務必立即尋求眼科專業檢查，把握黃金治療時間，才能有效搶救視力，避免永久失明的遺憾。

◎ 圖片來源／翻攝自李婉華IG

◎ 諮詢專家／呂大文醫師

