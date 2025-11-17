女星求子「肚皮狂插針」崩潰！ 好友竟推「胚胎包餃」吃下肚震驚眾人

四季線上／陳軒泓 報導

藝人陳宥心分享自己辛苦的求子之路，她在尋求西醫協助前，先歷經了中藥調身體，每天吃到反胃，最終選擇試管嬰兒，從痛苦的輸卵管攝影開始，到每天在肚皮與屁股注射安胎針和油針，「為了求子很心酸想哭！」由於她是罕見的「單角子宮」只有一側發育，所以僅有單邊的輸卵管和卵巢有功用的，一次只能植入一顆受精卵，過程異常艱辛，她特別感謝先生每天幫她打針，給予極大的情感支持。

陳宥心（右）細數為了求子曾試過的偏方（照片提供：和展影視）

陳宥心透露在絕望之際，也曾聽過或試著嘗試偏方，像是生吞蝌蚪但因找不到蝌蚪便以「青蛙下蛋」飲品代替。最令人震驚的是，有朋友竟鼓勵她到中國大陸找管道，將「死胎、胚胎絞肉包成餃子」食用，聲稱可以讓「成型的嬰靈種植到體內」，讓現場來賓一陣譁然。

廣告 廣告

陳宥心原想嘗試生吞蝌蚪偏方，但因找不到蝌蚪便以「青蛙下蛋」飲品代替（照片提供：和展影視）

民俗專家小煜老師嚴正提醒，絕不鼓勵吃來路不明或帶有怨氣的「屍體」求子，「屍體本身有怨氣，轉世成為你小孩後，可能不是來報恩。」他也分享大多客戶是拜觀音娘娘、註生娘娘、麒麟送子，還有人會拜負責投胎管理的閻羅王打點關係，還有人會在床上鋪釘子取「添丁」之意。

詹景全醫師、民俗專家小煜老師分別就醫學、玄學分享辛苦求子路（照片提供：和展影視）

【看更多】

藍波自曝長年不喝水！狂飲含糖飲料突發腹痛送急診

小彤罹癌力拼5年存活率！親揭全身「這一處」還能器捐 健康近況曝光

炎亞綸推拿喊腰痛！ 「慘叫出聲」被金曲歌王嗆：你敗腎欸

求子夫妻必學助孕飲食 打造一個容易懷孕的身體《健康NO.1》精選線上看

【FastTV飛速看】醫學常識一次追👉點擊前往





更多四季線上報導

余皓然《醫學大聯盟》曝極端缺水結石疼痛！住院一星期輸尿管全堵塞

唐從聖《醫學大聯盟》揭幼年恐怖偏方！「吃雄黃燉烏龜」最終手術送醫

方馨為戲「剃光頭」被說作假！ 遭人指出「2疑點」本人不忍揭真相：沒人會故意