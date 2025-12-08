女星涉霸凌、非法醫療！親發文道歉「無限期停工」 韓網震驚：水很深

娛樂中心／綜合報導

南韓女諧星朴娜勑捲入職場霸凌爭議。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

韓國藝人朴娜勑近期接連遭前經紀人指控「職場霸凌、強迫酒局、24小時待命、代領處方、活動費用未付」等多項爭議，甚至被爆要求處理私人雜務、清理派對與採買酒水，引發外界震驚。兩名前經紀人更於3日向法院提出不動產假扣押申請，並準備提出約1億韓元的損害賠償訴訟。

朴娜勑（左）涉嫌霸凌等爭議被製作組取消拍攝。（圖／翻攝自IG @wooju1025）

面對外界的質疑與指控，朴娜勑8日於社群平台發文道歉，透露兩名前經紀人突然離職後，長期缺乏對話導致誤會累積，直到昨日終於與對方見面，但仍認為「所有都是我的不周」，並宣布在所有爭議完全查明前，將無限期停止演藝活動。她同時向長久以來支持她的觀眾深深致歉。

廣告 廣告

隨著停工決定曝光，她在《我獨自生活》、《驚人的星期六》、《救救我！HOME'S》等多個節目將全面暫停錄製，《我獨自生活》製作組也在8日發聲明證實，已因事件嚴重性與本人意願決定中止其出演，並承諾未來將以更謹慎、負責的態度製作節目，這起風波也被視為朴娜勑出道以來最艱難的一場危機。

事件持續延燒之際，警方5日證實已接獲針對她的多項刑事告發，內容包含違反醫療法、違反大眾文化藝術產業發展法等等，連她的母親、未具名的醫療人員與公司法人也被列入被告，令相關疑雲越來越濃。在非法醫療相關質疑方面，有爆料指出朴娜勑曾接受俗稱「注射姨母」的A某施作醫療行為，引發韓媒與網友強烈關注。

對此，朴娜勑方面強調對方「是被認為持有醫師執照的人」，並表示正試圖與A某聯繫以釐清事實，但至今尚未取得回覆。她所屬的一人公司也反擊指出，兩名前經紀人離職後已領取正常的退職金，但對方卻再要求相當於前一年營收10%的金額，公司認為無法再接受單方面要求，因此決定採取法律行動，並同時著手準備以「侵占」罪名反告兩名前員工，雙方的指控與反指控讓整起風波更加混亂。

更多三立新聞網報導

町田啓太驚喜演奏《玻璃之心》歌曲！自爆「夜市挑戰臭豆腐」被圍觀

AAA典禮／韓團成員稱台灣國家！遭小粉紅怒出征 她急發文道歉：中國見

ACON／台灣囡仔來了！馬蒔權台味全開喊「打給厚」 合體舒華扛主持重任

ACON／音樂節今登場！舒華回家鄉擔綱主持 「13組超強卡司」嗨翻4小時

