女星淚崩認「後悔整型」！鼻僵臉硬慘失40部戲約 轉戰直播養家嘆：葬送演藝生命
「如果人生有後悔藥，我絕對不會踏進整型診所！」37歲女星張檬回顧過去整型經歷，哽咽坦言這是「毀滅性的錯誤」。她因受網路批評與前男友貶低外貌的影響而動刀，結果導致鼻部僵硬、表情不自然，不僅錯失《延禧攻略》重要角色，更因此長達8年沒有戲可拍，如今轉戰直播帶貨維持生活。
張檬2012年因演出《天龍八部》王語嫣而受到關注，但拍攝現場的照片曝光後，慘遭網友批評「最醜的神仙姐姐」，前男友也持續貶低她的外貌。雙重壓力下，她遠赴韓國進行臉部脂肪填充與鼻部假體手術。沒想到手術成為事業的轉折點，她回憶：「當時覺得自己一無是處，只想變成標準美女。」據傳，曾力挺她的製作人于正也坦言：「看到她鼻子高聳入雲，特別可怕。」
2017年，《延禧攻略》原本安排她飾演「純妃」，卻因術後表情僵硬被迫換角。張檬苦笑說：「導演說我的臉做不了微表情。」自那之後，演出邀約銳減。資深演員李誠儒曾指出：「演員臉上的任何一刀，都會阻斷表演功能。」張檬過去累積的40多部作品成為回憶，最後一部戲停留在8年前。
2020年她在《我就是演員》節目上淚崩懺悔，坦言「整型葬送整個演藝生命」，並公開勸世「千萬不要整型」，透露雖已取出假體，仍難回復原貌。
無戲可拍後，張檬轉向直播帶貨，憑過往知名度維持穩定收入。2025年，她以高齡產婦身份生下女兒，將生活重心轉向家庭。她說：「習慣了沒戲拍的日子，現在帶貨時間彈性，能陪孩子長大更重要。」
許多網友仍懷念她在《美人心計》飾演衛子夫的回眸、《夏家三千金》飾演楊真真的清純模樣，感嘆「原臉辨識度多高」。也有意見認為，她早年感情風波雖讓形象受損，但整型無疑成為事業下滑的關鍵點。
