女星清晨慘遇「入室搶劫」！母女「聯手壓制」持刀歹徒

南韓女星Nana（林珍兒）今（15）日傳出遭遇驚魂事件，她與母親於清晨時分在京畿道九里市的高級住宅中，遭一名持刀男子闖入行搶。所幸母女臨危不亂，與嫌犯激烈扭打後成功將其壓制，待警方抵達時歹徒已受傷倒地。兩人並未受傷，但事件曝光後立刻震撼韓國演藝圈，也引發外界對豪宅保全機制的質疑。





Nana與母親合力制伏歹徒並報警。（圖／翻攝自Nana IG）

據《韓聯社》、《News1》等韓媒報導，事件發生於清晨6點左右，一名30多歲男子翻入Nana位於京畿道九里市阿川洞的豪宅，以凶器威逼Nana母女交出財物。面對生命威脅，兩人沒有被嚇傻，反而與嫌犯正面搏鬥，最終合力制服對方並報警。警消到場後，發現嫌犯因扭打造成輕傷，隨即送醫治療，目前以「涉嫌特殊強盜未遂」展開調查。而最初傳出，NANA與母親平安無恙，已向警方詳細說明案發過程。但根據韓媒《Newsis》報導的最新消息，經紀公司Sublime透露，NANA的母親受了嚴重傷勢，甚至一度失去意識，NANA也在搏鬥過程中受傷。公司也強調，調查仍在調查中，因此不便公開更多細節，將配合調查並統一回應。

事件曝光後，引發外界對該區治安與安全設施的高度關注。（圖／翻攝自Nana IG）

消息曝光後，韓網瞬間沸騰，網友震驚Nana與母親竟以肉身壓制持刀歹徒，大呼「光想像就覺得可怕」、「心理陰影要怎麼辦」。不少人更質疑豪宅保全是否失守，直言「花錢住這裡不就是為了安全嗎？結果居然還能被持刀闖入」、「保全系統到底出了什麼問題」。事實上，該住宅是Nana今年3月以韓幣42億元（約新台幣9920萬元）購入，該區是許多韓星聚集的高級別墅區，包括玄彬與孫藝珍、泫雅與龍俊亨等藝人都住在同一社區。如今發生入侵事件，不僅讓粉絲心驚，也引發外界對該區治安與安全設施的高度關注。





