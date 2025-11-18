女星演哭戲「隱眼意外滑出」臨場反應被讚封神

由彭小苒搭檔任嘉倫主演的陸劇《鳳凰台上》，虐戀劇情引發大批粉絲討論，而彭小苒飾演女主角凌蒼蒼，其中一場哭戲的特寫鏡頭，有眼尖網友發現彭小苒的隱形眼鏡嚴重滑片，她敬業臨場反應被讚爆。

《鳳凰台上》彭小苒上演與男主角深情捧臉劇情時，可見一個特寫放大鏡頭，拍出隱形眼鏡竟意外滑片，明顯可見隱眼已滑到眼尾處，面對突發狀況，儘管眼睛裡有強烈異物感，彭小苒卻絲毫未慌亂，完全不影響演技發揮，持續傳遞角色情緒、眼神戲依舊共情力十足，教科書級別的臨場反應，顯現出身為演員的專業與敬業。 ​

廣告 廣告

彭小苒在劇中飾演鳳來閣主「凌蒼蒼」，和任嘉倫飾演的皇帝「蕭煥」上演虐戀，彭小苒的超強演技表現，以關鍵字「彭小苒隱形眼鏡滑片了」登上微博熱搜。對此，彭小苒也大方回應：「導演不喊卡就接著演。」，一句話展現演員的職業素養，引發大批網友留言誇讚：「觀眾們都是在拿顯微鏡追劇，這觀察力也太牛了」、「這也太專業了」、「小苒的演技是越來越好了」。

更多中時新聞網報導

邰智源搭檔羅時豐《兩鍋論》料理對決

SJ大巨蛋終場 E.L.F.獻無人機秀

裁判變球員？傳陳建仁選中研院長