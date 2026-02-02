女星演唱中途突頻繁眨眼 下秒倒地昏迷急送醫

〔記者王靖惟／台北報導〕中國女藝人于文文，以〈體面〉一曲廣為台灣歌迷熟知，日前在貴州進行演出時，突然在舞台上倒地，隨即陷入昏迷被緊急送醫，現場畫面曝光在網路上流傳。

于文文日前在貴州進行演出時，演唱到一半突顯異狀，出現頻繁眨眼、身體不穩等疑似不適的情形，隨即突然轉身蹲坐在地停留數秒，此時已有工作人員上前查看關心試圖攙扶，但于文文卻忽然向後癱軟倒地陷入昏迷，現場氣氛瞬間轉為緊張，演出被迫中斷，許多觀眾直呼「嚇壞了」。

工作人員立即將她以擔架抬離舞台，並由救護車送往醫院治療。當晚于文文工作室透過微博發文回應，表示她「目前沒有生命危險，仍在住院觀察中」，但並未說明昏倒的原因或病況。

