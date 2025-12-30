女星為《泰殺歌后戰》增肥十公斤 瘦了反而想哭「完蛋拍起來不夠胖」

「Jackie」查奎琳門恩為《泰殺歌后戰》挑戰先增重後減肥。（圖／威視提供）

泰國電影《泰殺歌后戰》為《娘娘腔日記》導演基特法童格安（Kittiphak Thongauam）睽違五年的新片，故事聚焦過氣天后與Z世代偶像天團正面交鋒的失控復出戰，在流量為王的時代掀起一場荒謬又爆笑的娛樂圈大亂鬥。

德泰血統的「Jackie」查奎琳門恩（Jacqueline Muench）飾演昔日紅極一時的傳奇天后「布萊芬」，為了精準呈現角色隱退多年的肉感體態，導演堅持不使用任何矽膠道具服，要求Jackie真實增重。她在短短一個月內執行地獄式增肥計畫，體重從53公斤直衝63公斤；拍完胖版角色的戲分後，劇組停工一個月，讓她全力瘦身，完成先胖後瘦的極限挑戰。

《泰殺歌后戰》呈現荒謬又爆笑的娛樂圈大亂鬥。（圖／威視提供）

有趣的是，Jackie認為增肥比瘦身更困難，她增重期間壓力極大，因為同時需進行歌唱及舞蹈特訓，所有事情全都擠在一個月內。她不僅從零開始強化舞技，還得每天狂嗑燒烤、麻辣火鍋等高油、高碳水食物。她笑說，自己沒想過會因為體重掉了0.5公斤而想哭，「完蛋了！今天看起來好憔悴，拍起來一定不夠胖。」

所幸在營養師的嚴密監控下，Jackie成功達標，身材徹底變形，胖到舊衣服全數穿不下。她幽默自嘲：「肚子跟屁股都變超大，大到像頭母牛，整個人變成極致的沙漏型身材，每天早上照鏡子看著圓滾滾的自己，居然覺得還挺可愛的。」

《泰殺歌后戰》NuNew、PingPong、Ninew組成「咧魔天團」。（圖／威視提供）

本片其他卡司包括以BL劇爆紅的哈里特布阿約伊（Keng），飾演前來助陣卻讓局面更加失控的國際巨星；以泰腐劇《甜心派》紅遍亞洲的查瓦林佩德皮里亞旺（NuNew） 、《娘娘腔日記》通凱通坎托姆（PingPong）、初次挑戰大銀幕的網路紅人妮紐佩丹卡奧（Ninew）三人則組成與天后較勁的「咧魔天團」。

《泰殺歌后戰》將於2026年2月13日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導