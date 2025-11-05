女星為失智母親上電視！扮媽祖出新歌 白冰冰感動力挺

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「樂天歌姬」陳衣宸等了3年終於出了新歌〈聖母媽祖〉，日前她特別上《超級冰冰Show》扮媽祖唱〈聖母媽祖〉。住在彰化的她家附近就有媽祖廟，任何喜怒哀樂都會跟媽祖說，就算被倒債2000多萬，也靠著開班教唱歌度過難關。

陳衣宸在《超級冰冰Show》扮媽祖唱〈聖母媽祖〉。（圖／長興影視提供）

陳衣宸從3歲開始聽音樂，大三就在家附近的社區大家當歌唱老師，一開始是為了賺零用錢，後來是為了陪伴失智的媽媽，「我媽媽失智已經19年了，一開始我會讓媽媽陪著我去教唱歌，減緩她失智的症狀。」她透露，自己沒上電視是媽媽最大的遺憾，所以她參加了節目《超級紅人榜》，「我的目標不是過關，只是想要留在節目中，讓媽媽可以在電視上看到我。媽媽會去菜市場叫大家看《超級紅人榜》，跟大家說我女兒在電視上比賽，她忘了自己叫什麼名字，只知道自己是衣宸的媽媽。」現在陳媽媽已經完全忘了她，但只要聽到她的歌聲，就會手舞足蹈。

此外，陳衣宸透露，自己跟媽祖很有緣，不只歌唱教室旁邊就是媽祖廟，三年後還讓她遇到了〈聖母媽祖〉這首歌，並找到金主替她出單曲，並舉辦「聖母媽祖巡迴演唱會」，第一站在彰化社頭的演出就找來白冰冰主持，而白冰冰也被她的歌聲感動，特別邀請她上《超級冰冰Show》扮媽祖唱歌。





