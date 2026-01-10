女星無預警「宣布再當媽！」開刀根除身上惡疾 忍痛照顧女兒：望她開心

記者趙浩雲／台北報導

安唯綾透露自己前陣子剛動刀。（圖／翻攝自臉書）

女星安唯綾與導演于中中育有一子，9日在臉書透露自己剛動完手術，坦言為了去除手臂上的蟹足腫而接受治療，術後進入復原期，行動受到不少限制。她形容自己因為擔心拉扯傷口，不敢用力也不敢亂動，「直接變成獨臂俠，只能乖乖在家靜養」。

安唯綾也分享，術後照顧相當重要，因此生活幾乎全面放慢步調。即使如此，她仍利用休養時間整理要寄給「女兒」的物品，並首次曝光自己其實還有一位年紀大半歲的可愛女兒。她解釋，這名孩子並非親生，而是去年初在看到剴剴相關新聞後，決定認養並持續關心的小朋友。

廣告 廣告

安唯綾因為手上有傷口，只能當獨臂俠。（圖／翻攝自臉書）

安唯綾透露，每次看到社工傳來孩子收到玩偶與故事書的影片，都忍不住一再重播，形容對方害羞又白白淨淨、整潔可愛，讓她十分心疼。她也特別為孩子準備許多冬天保暖衣物，希望對方從小就知道自己是值得被疼愛的存在。

她感性表示，除了孩子的阿嬤外，自己也會一直在身旁關心守護，「希望她開開心心、平安健康地長大」，字裡行間流露滿滿母愛，也讓粉絲大讚安唯綾不只外型甜美，內心更是溫柔有愛。

更多三立新聞網報導

雞排妹宣布流產！死對頭陳沂發聲了「對於她的遭遇很遺憾」：祝早日康復

蔡依林主辦告梁曉珺！陳沂嘆「不是聰明操作」喊沒必要：讓糊咖變流量王

子瑜把內衣穿在外面！最新寫真照曝「辣到藏不住」 新照曝光再掀暴動

曹西平靈堂明開放！內部設置曝光「倒數17天告別」 最後陪伴者是他

