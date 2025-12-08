女星爆介入高志綱婚姻！公司首發「十點聲明」怒反擊 喊：一個都不放過

記者王培驊／台北報導

林倪安被爆當高志綱小三，昔以「非眷屬」進入東京巨蛋。（圖／翻攝自IG @nianlin）

自稱藝人的網紅林倪安近日捲入統一獅教練高志綱婚姻風波，陸續遭匿名網友在網路上以對話紀錄、私訊截圖等內容爆料，指控她疑似介入他人婚姻，相關討論迅速在球迷圈與社群延燒，不少人也開始好奇她的背景，「林倪安到底是誰」更一度登上熱門搜尋。其間有網友翻出她過去發布的紅色台大學生證照片，質疑她長期以「台大管理碩士」名義誤導大眾，指出該卡為學分班與推廣教育使用，並非正式學生證；也有人質疑她過去自稱「前中職啦啦隊」，但實際上並非正式成員，甚至有人留言嘲諷：「徵選兩次都落選，怎麼可能是啦啦隊？」

廣告 廣告

林倪安經紀公司發出最新聲明反擊。（圖／禾司國際提供）

也有網友在留言中詢問她為何學生證顏色不同，只見她回覆「學費比較高的」、「紅色的花比較多錢」，引發外界認為她刻意混淆自身學籍背景。高志綱妻子日前也被捲入風波，有爆料帳號在《Threads》以她名義發文，但她於2日透過律師澄清，強調該帳號並非本人使用，爆料內容已影響家庭，不排除提出告訴。統一獅球團則回應，目前皆為網路傳言，球團不會回應，但強調內部憲章規定明確，若有人違反，最重可開除。

林倪安經紀公司發出最新聲明反擊。（圖／禾司國際提供）

隨著謠言越傳越烈，林倪安經紀公司今（8）日發出最新聲明，首次系統性回應網路上的各類指控，直指近期匿名帳號散布的大量內容包含「假對話、AI 合成影像、移花接木、故事化爆料」等，蓄意傷害當事人名譽。經紀公司強調已啟動法律程序，所有謠言均非事實，並表明「全面提告、不和解、不寬貸」。

林倪安近日遭匿名網友爆料，指她疑似介入統一獅教練高志綱婚姻。（圖／翻攝自臉書）

經紀公司在聲明中逐點反駁外界質疑，包括外界最熱議的「介入婚姻」、「私生活複雜」等說法皆遭否認，強調相關敘述為虛構劇情；針對住處監視器遭外界解讀為「異常行為」，公司表示該處為整層租賃，因曾短期與女性友人分租而安裝監視設備，屬正常安全用途。外界將此延伸成不雅故事，已構成誹謗。

她過去被質疑自稱「姐姐」，聲明則指出「姐／哥」為演藝圈與運動圈常見稱謂，林倪安從未以此自稱。針對「偽造學歷」爭議，公司說明她曾於台大進修 MBA 課程兩年、取得正式結業證書，也曾在師大修讀課程並持續進修，強調她從未聲稱「台大畢業」，相關指控為錯誤資訊。

此外，針對有人將她多年前遭詐騙案件反過來指為加害者，經紀公司表示該案早已經法院判決，林倪安為被害人，任何翻案指控將依法追究；網路上流傳她在12強賽與球員「不當互動」的故事，公司強調當時進場乃依規定由球員名單邀請，且當天多位球員也攜伴同行，網路惡意加工的劇情皆為捏造。

經紀公司也特別提到，近來有人散布她子女的照片與資料，不僅侵犯隱私，更已觸犯兒少法，將全面提告；外界以往提到的「帶啦啦隊飯局」事件，聲明指該主角為「前經紀人」與她無關，網路刻意連結已構成造謠。

對於她曾擔任啦啦隊的爭議，經紀公司表示她確實以接案方式參與中華隊賽事舞者之工作，但從未自稱是正式隊職，也從未以此編造經歷。公司強調，網路以此延伸出的不實攻擊皆屬誣指。

聲明最後指出，警方已掌握多個散播不實資訊的假帳號，來源 IP 與裝置位置高度集中，散佈者涉及 AI 合成影像、假對話與虛構劇情。公司強調將對所有造謠與轉傳者採取零容忍態度：「全面提告、不撤告、不和解、追訴到底。」

更多三立新聞網報導

張柏芝開庭崩潰大吼！情緒潰堤喊「對我不公平」 突爆哭：所有都是假的

女星涉霸凌、非法醫療！親發文道歉「無限期停工」 韓網震驚：水很深

BTS柾國Winter緋聞延燒！疑前女友發文酸「忘記你男友」 話題秒衝熱搜

町田啓太驚喜演奏《玻璃之心》歌曲！自爆「夜市挑戰臭豆腐」被圍觀

