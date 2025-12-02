女星爆當高志綱小三！灌醉球星偷拍床照 正宮怒：不少人與她關係匪淺

娛樂中心／綜合報導

林倪安遭爆當統一獅高志綱的小三。（圖／翻攝自臉書）

近日有網友爆料稱「林倪安是高志綱的小三」，疑似是正宮的網友發文，指統一獅的教練高志綱和女星林倪安發生不倫戀情對話，還公布多張紀錄與截圖，甚至公開林倪安的手法，表示他會灌醉球員再帶回家拍攝親密照。

近日在threads上有一名網友多次發文爆料林倪安介入高志綱的婚姻，其中一篇發文表示「12強離場時妳在旁邊錄影，高志綱走過去時，妳還大喊寶貝，妳口中的寶貝手裡牽著他老婆，妳不是故意的？妳就是希望我知道吧」，從發文口吻中可以發現身份疑似是高志綱的妻子。

林倪安目前神隱中。（圖／翻攝自臉書）

她發文內容爆料林倪安的兩面手法，表示林倪安會先跟一大群球員喝酒，從中挑一個喝醉的人帶回租屋處，趁對方睡著時拍下多張親密床上合照，傳裸露色情特寫照，對她的招數無感的球員，就會轉稱是「弟弟」，但不管是「弟弟」還是「男友」還是阿伯，她每一位眷屬票都要好要滿，還會情勒球員跟眷屬 一直欺騙圈內人。

網友指控，林倪安是因為與球員攀關係，甚至「關係匪淺」，才會變程在球圈有影響力的自媒體，「她的賴社群裡面一直在亂說她自己的事情，把自己造神，造成清純受害的形象」還會抹黑所有她不喜歡的眷屬與球員，以及「不跟他發生關係或是當他是妓女的球員」都會被林倪安在群組裡「講得很爛」但是「非常多事情都是無中生有」。

