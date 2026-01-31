女星爆肇逃「還找助理頂包」！本人現身曬「滿臉血」車禍照還原始末
中國女星金晨近日遭爆駕車肇事逃逸，甚至扯出疑似「騙保」、「找助理頂包」等爭議，輿論延燒，她昨（1/30）透過微博發長文道歉說明，並在留言區公開事故當下的傷勢照；警方也在同一天發布警情通報，釐清事故始末並指出「不存在騙保事實」，但對於「頂包」行為將依法依規處理。
還原車禍經過：避狗釀單車事故、3人受傷
依警方通報，金晨車禍事發於2025年3月16日，她與徐姓助理、劉姓經紀人一行3人到浙江紹興柯橋古鎮遊玩、購物；當天下午3時07分左右，金晨持有效駕照駕駛一輛黑色越野車行經柯橋湖塘街道路段，因躲避路上突然竄出來的狗狗，因此發生車禍，造成車內3人受傷，並導致車輛、道路路牌及村居圍牆受損。
金晨在聲明中也表示，當時車上有她、經紀人與助理共3人，因閃避突然衝出的狗，緊急轉向後撞上路邊警示牌及房屋圍牆，現場未涉及第三方車輛。
「肇事逃逸」？離開現場就醫、助理留場報警
針對「離開現場」引發的外界質疑，警方通報指出，事故後金晨因臉部受傷急於就醫，由劉姓同伴陪同搭車離開現場，直接前往上海醫院檢查住院；徐姓助理則留在現場報警處置。
金晨也在貼文解釋，自己傷勢較重，經紀人在第一時間將她送醫急診並緊急手術，助理留在現場協助處理事故相關事宜。她並公開頸部受傷、口罩與衣物可見血跡的照片，強調並非刻意逃避責任。
「頂包」關鍵：助理為何謊稱自己是駕駛
事實上，最大的爭議核心落在「助理頂包」、「騙保」等疑雲，警方通報指出，交警調查時，徐姓助理「謊稱自己系駕駛員」，警方當時初查判斷為單車事故、未發現異常，遂依簡易程序處理。
金晨則稱，助理當時因事發突然、情緒緊張，向交警說明時誤稱自己是駕駛人，並配合完成事故認定；她是在手術結束、意識恢復後才得知整個處理過程，並認為「作為實際駕駛員必須承擔全部事故責任，也必須為不當處理承擔責任」。
「騙保」疑雲：警方通報未實際理賠、金晨稱已撤銷並自行賠付
外界同時質疑是否涉及保險理賠爭議。警方通報指出，徐姓助理事後「未向保險公司實際理賠」，因此「不存在騙保事實」。
金晨則解釋，自己得知助理不當處理後，已要求助理聯繫保險公司申請撤銷理賠，並由她本人全額負擔車損、路邊設施及房屋圍牆等相關賠償，稱已於2025年4月完成賠付。最後她也在貼文中向社會大眾致歉，坦言身為公眾人物未能以身作則，反而因個人事件占用社會資源，承諾會深刻反省並更加嚴格遵守交通法規。
金晨是誰？曾有「北舞校花」之稱
35歲的金晨畢業於北京舞蹈學院，早年以舞者身分進入演藝圈，2014年憑陸劇《無心法師》嶄露頭角，之後陸續演出《女醫明妃傳》、《萌妃駕到》、《了不起的女孩》、《你是我的榮耀》、《慶餘年2》等作品，逐漸累積人氣，去年也參演了綜藝《乘風破浪的姐姐6》展現舞台魅力，再度提升知名度。
