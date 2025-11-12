女星爆買22咖「台灣LV包」！關穎、舒華都用過，耐髒能裝紅到歐洲去

FotoJet - 2025-10-29T160526.869

你們知道「台灣LV包」嗎？不是名牌精品，而是會出現在阿嬤家紅綠藍條紋茄芷袋！這款充滿台灣味的塑膠編織包，不僅是你我童年記憶的包包，現在更成為觀光客來台必買伴手禮，除了關穎愛用之外，先前還有日本女星來台一次狂掃22個！

認識茄芷袋

圖片來源：林百貨官網

茄芷袋是以紅、藍、綠三色編織塑膠條製成的手提袋，名稱來自閩南語「茄芷仔」，原是早期用來裝菜、搬貨的實用包，雖然設計簡單，卻因堅固、防水又能重複使用，成為不少媽媽們買菜最愛的包包。

茄芷袋為什麼是「台灣LV」？

茄芷袋之所以被叫做「台灣LV」，起初是因為在精品品牌秀場上，數次出現和茄芷袋相似配色的包包，這也就讓大家開始把茄芷袋暱稱為台灣LV，而日本人稱茄芷袋是「漁師バッグ漁夫包」，韓國人則稱之為「대만전통가방台灣傳統包」。

茄芷袋在外國人喜愛

圖片來源：林百貨官網

不只是台灣人愛用，茄芷袋也深受國外旅客的喜愛，不少日本觀光客來台旅遊時，會特地到傳統市場或文創商店尋寶，買茄芷袋當紀念品呢～過去在日本電視節目《上田と女が吠える夜》中，女星Momoko就一口氣買了22個茄芷袋做為伴手禮。巴黎奧運文化館展出時，茄芷袋也成為最熱門的周邊之一。

女星、名媛也在用茄芷袋

名媛關穎平常在社群分享穿搭時，也多次出現「茄芷袋」蹤影～無論是私底下的穿搭、上班穿搭，又或是錄製小影音的時候，都能看到她拎著茄芷袋的模樣。舒華在節目記者會上也有示範茄芷袋拿法，讓這咖台灣LV，又掀起一波搶購潮。

封面圖片來源：TVBS/張哲鳴攝、林百貨官網

