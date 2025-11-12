女星爆2.8億買73坪豪華別墅 「21歲全額付現」全網傻眼
南韓大勢女團「IVE」成員張員瑛13歲就參加偶像選秀，憑藉洋娃娃般的外型備受矚目，精緻臉孔及優雅氣質更成為時尚界的寵兒，年僅21歲就擁有許多代言、廣告。近日更有消息傳出，張員瑛已買下位於首爾價值137億韓元（約新台幣2.8億元）的豪華別墅，掀起熱議。
根據韓媒《韓國經濟TV》報導，有房產業消息人士及韓國最高法院指出，張員瑛今年3月購入首爾漢南洞的244平方公尺（約73坪）豪華別墅，且產權登記已在10月完成。由於房產登記中未顯示買方的抵押資訊，因此外界推測張員瑛以全款現金支付，推估售價高達137億韓元，相當驚人。
據了解，該棟別墅2007年首次販售時，就被認為是該區域最豪華的別墅之一，預售價格超越40億韓元（約新台幣8400萬元）。而且該別墅2棟建築總共只有15套房，還配備24小時保全系統及私人電梯，生活空間注重隱私，連女星金泰希也曾居住於此，短短6年間還獲利20億韓元（約新台幣4200萬元）。
張員瑛出道至今7年，擁有一副好歌喉及甜美外型，在IG上也累積1500萬粉絲追蹤，人氣始終居高不下。雖然她尚未對買房消息做出回應，仍引來許多網友驚訝直呼，「我家滿分女年輕貌美又富有」、「天哪，買房的時候才20歲」、「Young and Rich的具象化」、「努力奮鬥的女神買買别墅犒勞下自己很幸福呀」、「真的太厲害了」。
