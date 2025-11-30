女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖

記者施春美／台北報導

藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，她今(30日)坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。

唐玲日前突然進入糖尿病前期，糖化血色素被驗出達到6%，她今(30日) 分析自己罹病的原因，是4年前就盡量少喝甜的東西，每天早上改喝燕麥奶咖啡，連喝4年都喝大杯。未料她近來驗出（空腹）血糖飆到200多，嚇到後自此只喝黑咖啡，現在想起來還是很訝異。

婦產科醫師邱筱宸在其臉書表示，燕麥奶富含於β-葡聚糖，有助於降低總膽固醇與低密度膽固醇，有助於降低血脂，但燕麥奶的熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數通常高於豆漿。有高血糖者喝燕麥拿鐵時，請把之算入當餐的「飯量／澱粉量」中，以避免血糖波動過大。

邱筱宸並表示，燕麥在製程中通常會經過酵素水解，將澱粉轉化為麥芽糖，所以即使無加糖，喝起來也會有淡淡的甜味。為了模擬濃郁口感並讓奶泡持久，配方中通常會加入植物油(如菜籽油或葵花油)，以便讓燕麥奶咖啡喝來「有厚度、不黏膩」，讓人喝進一堆澱粉與油。

