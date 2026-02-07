女星狂接10多場尾牙！曝廠商「千萬金流」背後秘辛

〔記者林欣穎／台北報導〕前新聞主播朱琦郁在綜藝節目《小姐不熙娣》當固定班底，身兼房產節目、活動主持人，活躍於企業尾牙與大型活動舞台主持，今年尾牙季更是行程滿檔。她透露，今年受邀主持的尾牙場次超過10場，合作對象多為上市櫃公司，尤其今年電子、科技產業表現亮眼，不少企業對未來前景相當看好，尾牙預算動輒上千萬元，狀況比過去好幾年好很多。

朱琦郁透露今年不少企業對未來前景看好，獎項更是誠意十足，從高額現金到汽車、休旅車通通送。除了尾牙，已有不少企業提前詢問春酒檔期。她也分享近期的尾牙主持的驚險插曲，之前才剛遇到高跟鞋鞋帶突然斷掉的意外，讓她靈機一動拿紙袋繩子來當綁帶，最後成功上台。更曾在主持到一半時，抽獎系統後台突然當機，現場一度卡關。她臨危不亂，立刻發揮新聞人本色，靠著事前做足的公司背景與董事長資料功課，直接在台上即興「墊話」，一口氣講了將近5分鐘的公司發展歷史與董事長的傳奇精神演說，成功替後台爭取時間，也讓現場氣氛毫無冷場。

朱琦郁表示尾牙流程中，常有樂隊或表演換場的空檔，她不會只待在台上等時間，反而會主動下台與員工互動，拉近距離。有同仁起鬨要她表演「靈動的眼神」，她大方配合，現場尖叫聲不斷，還被狂讚「琦郁好靈動！」活動結束後，她也收到大量私訊，感謝她的主持與投入，讓她直言「真的非常感動」。

談到今年的尾牙內容，她對不少公司的員工表演印象深刻，舞蹈水準完全媲美明星等級，讓她大開眼界。至於最難忘的一場，則是與派翠克在南部搭檔主持時，現場氣氛玩到失控，互動獎金與抽獎一輪接一輪，High到最後直接錯過高鐵班次，也成了她今年尾牙季最爆笑、最難忘的回憶之一。

