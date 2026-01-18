女星獲封一條根女王！合體八點檔男星拍片 循循善誘帶戲讓她安心

記者鄭尹翔／台北報導

小貞姐姐邀請朱永德合作。（圖／小貞姐姐提供）

有「一條根女王」美譽的台語新人歌手小貞姐姐，正式踏入歌壇推出出道作品〈一世人疼你若性命〉，不僅獲選為三立八點檔《百味人生》片尾金曲，更特別合體資深八點檔男星朱永德拍攝音樂錄影帶，溫暖旋律搭配戲劇畫面播出後引發不少觀眾共鳴，也讓她一開口就成功被記住。

小貞姐姐從百貨專櫃小姐，到「一條根女王」。（圖／小貞姐姐提供）

小貞姐姐在歌手老公、「是的院長」黃文杰的全力支持下亮麗出道，這首〈一世人疼你若性命〉由樂壇大師楊彩藝量身打造，以樸實卻濃烈的情感，描寫戀人從思念、等待到相守一生的承諾，唱出「把你疼進生命裡」的深情誓言，成為八點檔觀眾心中的療癒金曲。

其實在成為「一條根女王」之前，小貞姐姐曾是台中百貨公司的專櫃小姐，業績表現亮眼，在同業間小有名氣。她回憶，當年每天自行開車上班，只要車子停靠路邊，排班計程車司機便搶著幫忙泊車，親切待人的好人緣也讓她獲得「中正路一條花」的美稱，是不少人心中的亮眼存在。

與老公攜手走過三十年，夫妻倆從草創起家，一步一腳印打造出屬於自己的「一條根王國」，也因此讓小貞姐姐被外界封為「一條根女王」。此次發片，家中產品也全面換上她的主視覺力挺，有趣的是，老公其實更早跨足歌壇，如今夫妻雙雙斜槓演藝圈，不僅各自闖出成績，也成為中南部活動市場炙手可熱的夫妻檔。

〈一世人疼你若性命〉特別邀請到戲劇資歷深厚的朱永德合唱並拍攝MV，他曾演出《臺灣阿誠》、《臺灣龍捲風》、《臺灣霹靂火》、《炮仔聲》等多部冠軍八點檔大戲。兩人在配唱時首度見面便迅速培養默契，拍攝MV時朱永德更以多年戲劇經驗帶戲、陪戲，讓首次挑戰演出的的小貞姐姐能安心投入角色。

小貞姐姐感性表示，朱永德在現場不只是對手戲演員，更像是一根「定心針」，給了她極大的安全感，也成為她完成首支音樂錄影帶時最溫暖、最重要的支柱。

