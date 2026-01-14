女星球場應援爆紅！坦承隆乳曝真實心境 「只在乎曾經擁有」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星阿諾（本名涂珊）因去年穿著貼身上衣在球場邊應援的影片，意外被翻出而爆紅。就有網友發現阿諾的身材似乎變得比過往更好，對此，阿諾也大方坦承自己有去隆乳，一番話也掀起網友們熱議。事後，阿諾也再度透過影片分享自己隆乳的真實想法。

阿諾坦承隆乳，透過影片分享自己真實心境。（圖／翻攝自阿諾IG）

阿諾表示，自己這幾天收到了很多私訊，發現大家對於「隆乳」這件事非常有興趣，她也坦言，「我覺得隆乳這件事真的就是，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。」如今「擁有」的她也非常開心。而對於大家的問題，她提到，如果是自己能夠回答的就會先回答，「你們都不要怕打擾我，我會把問題收集起來之後，我不管是我自己回答你們，或者是我到時候去幫你們問醫師都可以。」最後，她也以自身經驗鼓勵所有想變美的女孩們，「喜歡就做，不喜歡也沒關係。」不過她也提醒，「不是每個人都適合打奶奶。」

廣告 廣告

其實阿諾早在去年聖誕節時，就在社群分享過自己隆乳一事。她表示，這個決定自己思考了一年多的時間，「哺乳後，雖然本來就不是大胸部，變形也沒有到很誇張，但每次照鏡子，還是會忍不住嘆一口氣。」且因為自己的上胸較扁，穿衣服時總覺得少了點精神，「所以我跟醫師討論了超久，因為我不是想變多大，只是想形狀好看一點、整個人有朝氣一點。很多女生一定懂這種心情吧！」而完成後朋友也都說自己很勇敢。







更多FTNN新聞網報導

BTS驚喜宣布來台！深夜公布世界巡迴場次 確定11月高雄唱3天

混血女神勾搭已婚富商！私訊「想玩嗎、我幫你」挑逗對話流出 正宮氣炸

天王出戰澳網！周杰倫今下午出賽「一分大滿貫」 可透過2平台轉播收看

