女星生完想隆乳跟尪大吵 來賓嗆：我們都變絲瓜了也沒差
DJ妖嬌自節目《我愛黑澀會》出道，近年常出席許多音樂活動，先前她自曝有身材焦慮，大方承認花了20萬隆乳。最近她上節目分享當年生產完就吵著要去動豐胸手術，跟老公因此大吵一架，一旁的作家「艾妮老師」則笑說到了她們這年紀就算變絲瓜也沒差。
妖嬌最近上《單身行不行》分享和老公只差2歲，是她前男友的朋友，兩人在南部生活時認識，剛認識時就知道彼此在對方心中地位不一樣，但礙於當時都各自有男、女朋友無法「出手」，直到妖嬌跟前男友分手後恢復單身，她老公才打電話告白，正式開始交往。
妖嬌說因為自己跟老公的個性很像、很衝，第一次交往一個多月就分手，後來分分合合了3年，最後決定要結婚，生小孩後夫妻倆各種觀念也有摩擦，最嚴重的是她剛生完小孩時，對自己的胸部沒有自信想要隆乳，還因為覺得胸部太垂，天天以淚洗面，幾乎快得憂鬱症，「艾妮老師」見此回：「像妳到了我們這個年紀，都變絲瓜了，我們還能活嗎？標準太高了！」笑翻全場。
妖嬌坦言後來開始軟硬兼施，情勒老公，還因此離家出走不顧小孩，讓先生氣到罵她是不稱職的媽媽。後來老公終於心軟，答應讓她去重建胸部，但問到贊助，妖嬌老公竟只答應幫忙「贊助1顆」，妖嬌則反嗆：「那你以後只能用那一顆」，兩個人開玩笑帶過，最後夫妻感情總算變好，親密互動也變多，讓她幸福笑得合不攏嘴。
