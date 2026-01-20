女星癌末又確診糖尿病前期！認推掉戲劇邀約 下一步動向曝光了

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星唐玲2019年被診斷胃癌4期，歷經8次化療並切除三分之二的胃，怎料2022年病情復發，癌細胞轉移至子宮與卵巢讓她不得不再次接受手術，近來又確診糖尿病前期，不過樂觀面對病情的唐玲，今（20日）分享近況時提到正在準備證照考試。

唐玲今（20日）曬出念書的自拍照，她表示考證照跟一般學習不同，需要將內容背到滾瓜爛熟，才不會被考倒，因此她也為了這張證照，推掉一部戲劇的邀約。

唐玲透露並非不想要演戲，也不是不珍惜舞台，只是理解到生命有限，必須要把順序放對，唐玲認為「留得青山在，才會有柴燒」，她也對自己信心喊話，希望能夠順利考到，持續鍛鍊身體之後再回去拍戲。

唐玲透露正在準備證照考試。（圖／翻攝自唐玲臉書）

